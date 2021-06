Carolina Cruz aclaró los rumores sobre su supuesta separación de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Redes Sociales.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conforman una de las parejas colombianas más reconocidas, no solo por sus trabajos y logros laborales sino por su excelente estabilidad, pocos escándalos y manejo de su vida privada.

Pero pese a que actualmente Cruz y Palomeque tienen dos hijos, Salvador, a quien recibieron hace pocos meses, y Matías, y aunque gozan de un excelente matrimonio, los rumores sobre su separación habían ganado fuerza en los últimos meses.

Sin embargo, este lunes 28 de junio la presentadora puso fin a los rumores y aclaró la situación que tenía a más de uno sin dormir. En un ‘En Vivo’ en Instagram con la también presentadora Yaneth Waldman, quien además es su amiga, el tema que viene rondando en redes estuvo muy presente por cuenta de sus seguidores.

Por eso, en el espacio virtual decidieron hablar y explicar las verdaderas razones por las que Palomeque no se ha visto frecuentemente con la exreina de belleza.

“Para todos los que preguntan si se separó, ella no se separó. Dejen la bobada. ¿Por qué preguntan esas bobadas?”, señaló Waldman en tono serio, a lo que Carolina añadió: “Ay no. Muy chistoso. Yo no sé de dónde sacaron eso. No estoy separada porque no me he casado”.

De acuerdo con la modelo, la ausencia de Lincoln se debe a la cantidad de trabajo que adelanta el actor en dos novelas, una de ellas ‘Café, con aroma de mujer’.

“No estamos separados. Lincoln está en dos producciones. Pobrecito, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va. Le ha tocado muy duro la verdad”, sostuvo Carolina.

Cabe recalcar que, los rumores sobre la posible separación habían tomado fuerza cuando el pasado 20 de junio, fecha en la que se celebra el día del padre en Colombia, la presentadora subió una historia en su cuenta de Instagram con Palomeque, sin embargo, la foto no era reciente, pues hace parte de una sesión que el actor hizo hace tiempo.

También compartió otra publicación en la que se ve al padre de Cruz jugando con uno de sus pequeños, razón por la que se presume que no estaría compartiendo esta fecha especial juntos y que le daría fuerza al rumor que viene rondando.

“Queremos verte así siempre papi, eres el mejor!! Te amamos muchísimo”, fue el mensaje de Carolina a su padre.

Y es que los seguidores que han seguido a la pareja desde sus inicios, han sido testigos del amor que se demuestran en redes, lo que los ha categorizado como unas de las parejas más consolidadas de la farándula colombiana.

De hecho, el pasado 20 de marzo, la vallecaucana le dedicó un tierno mensaje al actor agradeciéndole por su rol de padre y de compañero de vida.

“Hoy somos nosotros los que celebramos tu vida y le damos gracias a Dios por tenerte en la nuestra. Gracias por tu dedicación, compañía, amor incondicional, apoyo, sensibilidad, alegría, gracias por tu paciencia y entendimiento. Te amamos”, fue el mensaje de la exreina de belleza en el cumpleaños de Lincoln.

SEGUIR LEYENDO: