Estos son algunos de los ‘súper papás’ de la farándula colombiana

El pasado 20 de junio, se celebró en Colombia el Día del padre, un homenaje que se hace para honrar a los padres biológicos y a los que actúan como esa figura paterna en el hogar. En Colombia, este fecha especial se celebra el tercer domingo de junio de cada año.

Para unirse a la celebración, este domingo 27 de junio, el programa La Red de Caracol Televisión conversó con algunos padres que pertenecen a la farándula colombiana para conocer más a fondo su estupendo rol y los retos que han presentado a lo largo de este duro, pero gratificante camino.

Uno de los entrevistados en el programa colombiano fue del presentador Juan Diego Alvira quien es padre de María del Mar, una hermosa niña de 3 años que se ha ganado el corazón de muchos de sus seguidores. Tanto así que Alvira es consiente de que crecerá y será una mujer en unos años, revelando que es un padre un poco celoso.

“Uno inevitablemente es celoso y con una niña sin duda uno es todavía más precavido, uno sabe de las andanzas propias de los hombres de sus intenciones a veces no muy sanas”, dijo el presentador.

En su cuenta de Instagram, Alvira se muestra como un padre muy entregado y amoroso. De hecho, hace algunas semanas, el periodista “mató” de ternura a sus seguidores de Instagram con una de sus más recientes publicaciones en la que se le ve bailando con su hija de tres años, durante las grabaciones de uno de los comerciales del Canal Caracol.

“Aquí está el detrás de cámaras del segundo comercial que grabó con mi María del Mar para @caracoltv en conmemoración del Día del padre… esto lo grabó mi esposa”, fue el comentario en la publicación que compartió el periodista, quien se ha dado a conocer por su sección ‘El periodista soy yo’, que se emite en la emisión de la mañana de Noticias Caracol.

Juan Diego Alvira y su hija.

Por su parte Alejandro Riaño, quien encarna a Juanpis González, hace parte de los super papás de las redes sociales, pues aunque fue padre junto a María Alejandra Manotas por primera vez en 2018 con Matilde, hace algunos meses se convirtieron en padres nuevamente, pero esta vez de dos hermosos niños, Agustín y Antonio

En febrero, mes en el que nacieron los gemelos, el comediante compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram donde le contó a sus seguidores que vivió una jornada de angustia y expectativa antes y durante del parto de la mamá de sus hijos.

Durante la entrevista con La Red, Riaño señaló que cuando se convirtió en padre entendió el amor profundo que una persona puede sentir por otra a pesar de todo. Asimismo, reveló que desde que es padre las decisiones que tiene que tomar tanto en su vida personal como profesional siempre giran en torno a ellos.

“Hay cosas que tienen más prioridad que otras, en este caso pues es ese amor profundo que siente uno por un ser humano que llega al mundo y que además creó uno en pareja. tener hijos me trajo más sentido, más cuidado de la vida, más pensar las cosas dos veces, no ser tan atacado, mirar los proyectos que no tengan ninguna complicación por el lado familiar, el estar más en la casa, el acompañamiento”, expresó el comediante, quien dejó claro que siempre quiso ser papá.

Y es que al comediante se le ve siempre en redes sociales llevando a cabo un excelente rol como padre, pues a pesar de su trabajo y ocupada agenda, siempre se encarga de compartir hermosos momentos con sus hijos, más que todo con Matilde, a quien de vez en cuando lleva a diferentes lugares, para que así no sienta la llegada de los chiquitos como competencia y vea que todo sigue siendo como antes aunque no sea hija única.

