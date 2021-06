Frank Fabra habla de cómo llega Colombia de cara a los cuartos de final

Aunque todavía no ha hecho su debut en la Conmebol Copa América 2021, y tampoco ha tenido rodaje en el ciclo de Reinaldo Rueda en la dirección técnica de la selección Colombia, Frank Fabra habló del trabajo del grupo de deportistas concentrado en Brasil en el campeonato sudamericano de selecciones.

Fabra llegó entre las urgencias por las bajas una vez comenzó esta Copa América. El lateral izquierdo de Boca se puso a punto físicamente y ya está listo para darle una mano al entrenador y haciendo las veces de sustituto del marcador William Tesillo, titular en el equipo que ya piensa en los cuartos de final del torneo para el próximo sábado 3 de julio.

De cara a los cuartos de final en el partido decisivo para meterse en los mejores cuatro del continente, el futbolista de Boca Juniors habló de la mejoría en marca que le vio a Tesillo y lo importante que fue en el último duelo de La Tricolor en la fase de grupos del grupo B. Cuando le consultaron en conferencia de prensa el 25 de junio sobre este tema, así respondió el oriundo de Nechi, Cauca:

Tenemos buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano. El partido ante Brasil pedía un lateral como Tesillo y le fue muy bien. Cada jugador tiene sus habilidades, sus puntos fuertes y débiles. La gente sabe que me gusta atacar, ayudar en la salida, buscar el espacio. Eso puedo aportarle al equipo cuando me toque jugar. Los técnicos que he tenido siempre me han dicho que soy fuerte en la marca, en la marca de uno contra uno. Tengo mis desconcentraciones como todos los jugadores. Busco estar concentrado los 90 minutos