Video | Danielle Arciniegas cuenta cómo conoció con su esposo, David Escobar

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que los generadores de contenido o personalidades de la farándula nacional pueden compartir experiencias con sus fanáticos. Este es el caso de la actriz Danielle Arciniegas Martínez, quien recientemente abrió la popular caja de preguntas en Instagram para que sus seguidores dejaran todas sus inquietudes.

Pues un usuario no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a la talentosa mujer que además de ser actriz, es cantante y modelo, que contara cómo se habría conocido con su esposo, David Escobar, integrante de la agrupación musical ‘Piso 21’ y a quienes todos conocen como Dim.

“Les cuento que lo entrevisté en unos premios, ahí nos conocimos por primera vez y después como a los cuatro o cinco años empezamos a hablar y así fue, fue amor a primera vista”, aseguró Arciniegas.

Danielle Arciniegas y su paso por la televisión

A sus 29 años la actriz ha trabajado en varias telenovelas, entre ellas: ‘Yo soy Franky’ (2015), ‘Francisco el Matemático: Clase 2017’ (2017), ‘Loquito por ti’ (2018) y actualmente está en ‘Lala’s Spa’ (2021), emitida por el Canal RCN.

También ha trabajado en largometrajes como ‘Los Asombrosos Días de Guillermino’, dirigida por Gloria Nancy Monsalve.

En 2018 Danielle Arciniegas y David Escobar (Dim) – integrante del grupo urbano Piso 21 – se casaron por lo civil. Posteriormente, en 2019 volvieron a darse el ‘Sí, acepto’, pero por lo católico.

Respecto de cómo han llevado ha sido su relación durante la pandemia, la actriz dijo en enero de 2021 para la revista Aló de El Tiempo: “Creo que para todas las familias fue un año (2020) lleno de experiencias, de desafíos. En esta casa nos dimos cuenta de que somos un gran equipo, porque tomamos las cosas de la mejor manera: cuando entramos en cuarentena, yo estaba en embarazo y nos distribuimos las tareas de la casa. Fue un momento de mucho aprendizaje porque además mi esposo nunca está toda la semana en la casa (…) entonces fue la primera vez donde compartimos todos los días juntos, y fue maravilloso porque aprendimos mucho del otro”.

La pareja tiene dos hijas: Ella (nacida en 2018) y Roma (nacida en 2020).

Recientemente, la artista decidió realizar una actividad similar a través de sus redes sociales, pero no todo salió como esperaba pues un usuario le cuestionó el por qué utilizaba siempre las mismas gafas y la modelo no se quedó callada, respondiendo de manera contundente:

“Esto me dio un poco de risa. ¿Cuántas gafas debemos tener? Yo soy una mujer antojada, claro. Uso lo que me gusta y cuando compro algo es porque realmente lo necesito la mayoría de las veces (otras no), quiero decirles hoy con todo mi amor a las personas que me escriben esto con las gafas, la ropa, etc. Yo no me pongo algo y lo boto. Tengo blusas y cosas de hace cinco años y creo que se quedarán conmigo otros años más”.

Es bastante frecuente que las celebridades sean cuestionadas o criticadas por cosas mínimas. A principios de mayo, por ejemplo, Daniela Ospina publicó una historia en Instagram en la que se le veía entonar el Himno Nacional sentada en su cama. Posteriormente, una usuaria le escribió: “Deberían de pararse a cantar el himno”.

La empresaria no se quedó callada y respondió: “Y esto es lo que pasa constantemente en redes, no me gusta hacer esto, pero si canto porque canto, si pongo hoy que por qué no fue ayer, antier… ¡basta!”.

