Fiscalía capturó a 66 delincuentes que hacen parte de al menos siete organizaciones delincuenciales en Quibdó

A finales de abril de este año la fuerza pública del país puso en marcha el Plan Quibdó 30 Días, con el que se pretendía contrarrestar las acciones delictivas que adelantan grupos organizados en la capital de Chocó. Este 24 de junio, la Fiscalía General de la Nación reveló que la estrategia sirvió para capturar a 66 personas que pertenecían a distintos grupos criminales.

“Para la Fiscalía General de la Nación no existen lugares vedados en el país y no existen lugares del territorio que no centren nuestra atención. Chocó hace parte de la preocupación de la Fiscalía General de la Nación y seguimos actuando en el marco de nuestras funciones misionales para darle justicia y seguridad a los ciudadanos de este departamento”, dijo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.

Se detalló que los detenidos pertenecen a las siguientes organizaciones criminales: 39 a ‘Los Mexicanos’, siete a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como ‘Clan del Golfo’, siete a ‘Los Palmeños’, seis a ‘Los Locos del Yam’, seis a ‘Los Rapados’ y uno a ‘Los de Kennedy’.

Dentro de estos resultados, el ente acusador destaca la captura de Enrique Alfonso Hurtado, alias ‘Siete’ o ‘Macho Viejo’, presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’, que tiene injerencia en 26 barrios de Quibdó. Este hombre, al parecer, es el responsable de extorsiones contra empresas de giros, algunas de estas han sido objeto de ataques con armas de fuego para presionar el pago del dinero.

Por parte de ‘Los Rapados’, se capturó a Natalio Andrés Chaverra Moreno, alias ‘Natalio’, presunto cabecilla de la organización delincuencial, y a otros cinco de sus subordinados porque son sospechosos de cometer un secuestro extorsivo agravado.

De acuerdo con los elementos de prueba, estas personas habrían participado en el secuestro de un empleado de una empresa antioqueña de frigoríficos. La víctima habría sido citada en Quibdó para cotizar la supuesta compra de equipos y durante la falsa negociación, se presume que fue retenida por varios hombres, quienes posteriormente habrían exigido dinero por la liberación.

Además de este hecho, se presume que ‘Los Rapados’ han caído en el uso de menores para la comisión de delitos.

Por parte del ‘Clan del Golfo’, hay tres presuntos miembros del grupo que serian responsables del asesinato con arma de fuego de un patrullero de la Policía Nacional, quien estaba de vacaciones en Quibdó. Por estos hechos, ocurridos el 20 de abril del año en curso, Geisson Rentería Lagarejo, alias ‘Ratica’; Levinson Yair Rentería Lagarejo, alias ‘Comanche’; y Edinson Stiward Córdoba Ibarguen, alias ‘Pepón’, fueron imputados por el delito de homicidio agravado y recibieron medida de aseguramiento en la cárcel.

De igual forma, otros dos hombres conocidos con los alias de ‘El Paisa’ y ‘Asprilla’, que estarían vinculados a la subestructura ‘Carretera’, adscrita al ‘Clan del Golfo’, fueron judicializados por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Cabe anotar que, en general los 66 capturados ya fueron presentados ante jueces de control de garantías para que respondan por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y uso de menores de edad, entre otros. Incluso, alias ‘Siete’ y los miembros de ‘Los Rapados’ también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Así mismo, se reveló que hasta el momento se han realizado 25 diligencias de registro y allanamiento, en las que se incautaron 22 revólveres, 3 fusiles de diferente calibre, 6 pistolas, 3 radios de comunicación, 32 barras de explosivos, 9 celulares y 536 municiones.

