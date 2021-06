Cayó la banda ‘La Felicidad’, dedicada al tráfico de estupefacientes en inmediaciones del Portal de las Américas

John Jáder Mena Hinestroza de 47 años fue sentenciado a 42 años de prisión tras el feminicidio de su hijastra / (Colprensa).

Once de los presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Felicidad’ fueron capturados en un trabajo conjunto llevado a cabo por fiscales de la Seccional Bogotá, con apoyo de la policía judicial Sijín.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los “investigadores recopilaron material de prueba que indica que la estructura delinquía en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy”.

Asimismo, comunicó que era en la zona de Corabastos donde los miembros de la red presuntamente comercializaban las sustancias en la puerta 6. Además, “se evidenció que la banda habría extendido sus tentáculos y manejado el negocio ilícito en los alrededores del Portal de las Américas, del sistema de transporte masivo” TransMilenio.

También señaló que, el pasado 4 de junio, en desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro en inmuebles ubicados en esa zona, las autoridades incautaron armas de fuego y sustancias estupefacientes.

Además, se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de los ciudadanos extranjeros José Gregorio Rojas, Wilfredo Ramos Leal, Ángel Eduardo Blanco Azuaje, Carlos Alberto Pérez y Felipe Nazareth Arellano Verá; así como de los colombianos Heiner Smith Sierra Sanguino y Álvaro López Ruiz.

El ente acusador les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y de igual forma, un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por otra parte, el pasado 22 de junio, bajo la coordinación de la Fiscalía, la Sijín hicieron efectivas las capturas de Jesús Alfredo Gómez Parra, Nelson Iván Parra Ramírez, Orlando David Tovar Hernández y Wesly José Poleo Domínguez, quienes supuestamente asesinaron al ciudadano extranjero David Eduardo García Álvarez.

Los hechos investigados ocurrieron casi a la medianoche del pasado 30 de mayo, cuando la víctima se encontraba en una esquina del barrio María Paz de la localidad de Kennedy, donde cuatro hombres lo llevaron hacia un callejón y uno de ellos le habría disparado en la cabeza con un arma de fuego.

En audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado, cargos que ninguno aceptó.

La entidad también dio a conocer que todos los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Claudia López se compromete a esclarecer la muerte de Cristian David Castillo y Jaime Fandiño

La alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró este jueves que los jóvenes que se han manifestado en la capital, en el marco de las protestas sociales del paro nacional, “ni son vándalos, ni piden vandalismo”, reconociendo que en su mayoría son ciudadanos que piden oportunidades concretas.

La mandataria se refirió esta mañana a la grave situación de orden público que afronta la capital, en la que han fallecido dos jóvenes durante los fuertes enfrentamientos que se han presentado entre manifestantes y miembros de la fuerza pública durante esta última semana.

“Los jóvenes de Bogotá ni son vándalos ni piden vandalismo, lo que piden y les ofrecemos son oportunidades concretas. El vandalismo viene de una minoría política que radicaliza, dota y financia jóvenes para que se enfrenten con la Policía y alienten el caos como campaña electoral”, aseveró la alcaldesa.

En ese sentido, rechazó de manera enfática todas las formas de “violencia, manipulación política y represión”, que se han presentado durante las jornadas de protesta que están próximas a cumplir dos meses en el país, asegurando que no, “nos podemos cegar por quienes quieran hacerle año a la ciudad”.

De la misma forma, lamentó la muerte de los dos jóvenes identificados como Cristian David Castillo, de 22 años, y Jaime Fandiño, de 32 años, en enfrentamientos con la Policía de la ciudad, de los cuales mencionó que sus crímenes no quedarán impunes.

“A los padres y a los familiares de Cristian y de Jaime nuestras condolencias y la garantía de que no solo nos duele sino que trabajamos cada día para que estos hechos no ocurran y para que la vida de sus hijos no quede en la impunidad”, concluyó la alcaldesa.

