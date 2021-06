Así fue como Eduardo Pulgar intentó sobornar a un juez, quien lo grabó y tuvo exiliarse

A la izq. Andrés Rodríguez Cáez, exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico. A la der. exsenador condenado, Eduardo Pulgar.

Este viernes 25 de junio, el exsenador Eduardo Pulgar Daza fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de prisión por tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho. En 2017, Pulgar se reunió con una juez del municipio de Usiacurí, Atlántico, para hacerle un ofrecimiento de soborno para que un fallo suyo beneficiara a Luis Fernando Acosta, quien buscaba el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Esta historia salió a la luz de la mano del periodista Daniel Coronell, quien el 12 de junio de 2020 publicó una columna titulada ‘Pulgarcito’ y allí reveló las jugadas del entonces senador del Partido de La U para beneficiar a sus amigos.

El escrito reveló que el delito que cometió el senador en mención habría ocurrido antes de que se reeligiera como legislador en 2018. “El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de La U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osio, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, escribió Coronell.

En esa primera columna también muestra cómo y cuándo se habría ofrecido el soborno. El periodista cuenta que fue un día de 2017, en ese entonces Eduardo Pulgar en su primer periodo como senador, invitó a su casa al entonces juez municipal de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez.

La reunión se dio bajo ciertas sospechas por parte del juez que decidió grabar el encuentro. Coronell en ese primera columna reveló parte del audio en el que se escucha al senador Pulgar hacer una propuesta:

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad... Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.

Además, Pulgar se jacta de tener buenas relaciones con funcionarios del Gobierno nacional y asegura que necesita ayuda para una “jugada” que involucra a un cercano suyo con la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En los audios revelados por Coronell también se escucha el momento en el que el parlamentario sugiere el monto que el juez debería cobrar por beneficiar a su amigo, Luis Fernando Acosta y así quedarse con el control de esa institución educativa.

“Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc, esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, habría dicho el senador Eduardo Pulgar.

El juez grabó el ofrecimiento del soborno y salió del país

El juez Andrés Rodríguez Cáez salió de Colombia con destino a Canadá luego de que se revelara este escándalo. El exfuncionario judicial, quien se tuvo que presentar en noviembre de 2020 a una audiencia de la Corte Suprema por Zoom, pidió asilo político en Estados Unidos por cuenta de las amenazas que recibió contra su vida.

El entonces juez rechazó la oferta y eso también quedó grabado y lo reveló Coronell. “A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, se escucha.

El exjuez llegó a su cargo en Usiacurí en septiembre de 2014 y permaneció hasta octubre de 2018, por lo que estuvo al menos un año más en despacho después de la reunión con el senador Pulgar. El abogado también había laborado en la rama judicial de Neiva, su ciudad natal, donde ocupó cargos como secretario de despacho, auxiliar judicial, escribiente y auxiliar mayor.

