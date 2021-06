Video | Así se vivió el polémico gol de Brasil a Colombia en el VAR

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Brazil v Colombia - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - June 23, 2021 Referee Nestor Pitana during the match REUTERS/Sergio Moraes

El partido entre Colombia y Brasil que terminó con dos goles contra uno, favoreciendo al equipo que jugaba de local ha generado burlas y polémica en ambos países. Todo esto a raíz del momento en el que el balón tocó al árbitro Pitana, lo que generó un debate sobre si el juego debió parar o no.

En el minuto 78 del partido, cuando la Tricolor ganaba el juego con 1 - 0, los jugadores de Brasil hicieron un ataque que terminó en gol por el cabezazo de Roberto Firmino; sin embargo, apenas se dio el gol los jugadores colombianos, entre ellos el portero David Ospina, se acercaron a Pitana para reclamar.

Segundos antes de que se notara el gol, el balón había rebotado en el árbitro y, según el reglamento, cuando este sucede el partido se debe detener, cosa que no sucedió y se dio el gol. Ante los múltiples reclamos, Pitana pidió ayuda al VAR, quienes terminaron validando el gol de la selección brasilera.

Tras la polémica que esta situación generó entre los jugadores, técnicos, comentaristas e hinchas de ambos equipos, se estaba a la espera de que la Conmebol publicara los audios de la conversación que tuvo Pitana con el VAR y así saber cómo se había determinado que el gol era válido. Con estos audios se esperaba que la situación se aclarara, pero lo cierto es que en el VAR también vivieron momentos de indecisión y duda, lo que no aclara nada para los colombianos.

En la madrugada de este jueves, la Conmebol publicó la conversación que tuvo el árbitro con el VAR durante más de cuatro minutos, a raíz del polémico momento. En primera medida, una voz en off del video explica por qué está bien que Pitana hubiera seguido con el juego a pesar de que tocó el balón.

“A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo, donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego”, inicia explicando el narrador del video.

Y agrega que la decisión es correcta porque “el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor. Que son las 3 acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un ‘bote a tierra’”.

Esta fue la conversación entre Pitana y el VAR:

VAR: Te tocó, te tocó (haciendo referencia al momento en que el balón rebotó en el árbitro)

Piatana: Sí, sigo, sigo, sigo

Inmediatamente se da el gol de Brasil y Pitana responde al reclamo que recibe por parte de los colombianos.

Pitana: Porque la sigue teniendo él, la sigue teniendo

VAR: Para atrás, para atrás. Dale

Asistente VAR: La iba a recibir un colombiano, ¿podemos entrar ahí?

VAR: Dame la inversa para ver el recorrido del balón

Mientras esto sucede se escucha a Pitana intentando tranquilizar a los jugadores de ambos equipos que lo rodean y reclaman en su beneficio. Por otro lado, en el VAR reconocen que no tienen una imagen clara de si el balón iba a ser recibido por un colombiano antes de que Pitana frenara el paso de este.

VAR: No tenemos una abierta inversa verdad

Asistente VAR: El tema es el impacto

Pitana: Así no puedo hablar, es que tienen que ver el impacto, si hay un cambio

VAR: Néstor, gol confirmado

Pitana: Ok

VAR: Te pega la pelota

Pitana: Sí, dime

VAR: Gol confirmado...

Entonces el equipo del VAR se da cuenta que pudo haber un fuera de lugar y detienen a Pitana, razón por la que la decisión se demora más.

VAR: Para, dame un momento, no confirmes todavía

Tras analizar la posición de los jugadores y la defensa de Colombia, el equipo vuelve a contactar a Pitana.

VAR: Vamos Néstor, gol confirmado

Pitana valida el gol y los jugadores colombianos siguen reclamando. En ese momento se escucha a Pitana y otros asistentes arbitrales explicando a los jugadores la decisión.

Pitana: No, siempre no (explicando que no siempre se debe tener el juego). Tiene que cambiar la posesión (del balón)

Asistente arbitral: Pero la tenían ellos (Brasil), no cambia la posesión

Pitana: Sigue la posesión en el mismo equipo… Andá, andá Ospina, andá

Finalmente, se está a la espera de reacciones que este video genere en los técnicos, jugadores y la misma Federación Colombiana de Fútbol. El partido dejó a Colombia con 4 puntos, mientras Brasil sumó 9.

SEGUIR LEYENDO: