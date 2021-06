Qué pasó con Juver Bilvao, el ganador de Protagonistas de Nuestra Tele que no continuó en la actuación

Juver Bilvao. Fotos: Instagram y Colprensa

Juver Bilvao ganó la edición del año 2013 del reality Protagonistas de Nuestra Tele, junto a Gaby Garrido, pero no logró triunfar como actor y desapareció de las pantallas nacionales a pesar del triunfo del que sí sacaron provecho otros ganadores.

Lo cierto es que varios de los participantes de esa edición no lograron mayor éxito en la televisión nacional. Garrido ha sido noticia por sus relaciones sentimentales, Bilvao por su cambio de aspecto y Yina Calderón, quien salió por una discusión con el boyacense, ha sido tendencia por sus extrovertidas fiestas transmitidas en redes sociales.

Sin embargo, Bilvao, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, reapareció recientemente en redes sociales explicando el motivo de su fracaso como actor en televisión, el cual atribuyó completamente al canal RCN, productora del reality show.

Una usuaria le preguntó a través de redes sociales: “¿Por qué no has salido en ninguna novela si fuiste el ganador? ¿Qué hiciste con todo el dinero que ganaste?”, una pregunta que el exprotagonista de novela respondió a través de un video.

Mostrando el gran cambio físico que le han dado los años de diferencia con la participación en el programa, Bilvao aseguró que el contrato de exclusividad con RCN generó que no pudiera participar de proyectos televisivos tras su triunfo.

“Yo tenía un contrato de exclusividad con RCN Televisión, el cual a ellos cuando les llegaba alguna oferta no les servía nada, un dinero que ofrecían por mí ellos decían: “no, no, no, muy bajito, no sé qué”, sin embargo uno tiene que someterse a sus reglas porque uno firmó un contrato”, afirmó el actor.

Bilvao calificó la televisión nacional como una “mierda”, según él, porque es mal paga, no tiene ningún seguro para la vejez y cuando la imagen del personaje se cae se termina la relación laboral y “lo botan”.

“Más cuando uno se tilda como protagonista o gana un reality como este los directores te tildan mucho de que eres mal actor, de que no sirves, no te dan casi trabajo y por eso muchos protagonistas no salen”, agregó Bilvao a través de su respuesta.

Cabe recordar que Bilvao había renunciado a la beca de actuación en la Academia CREA del canal RCN, uno de los premios que recibieron los ganadores del reality show en esa ocasión, junto al contrato de exclusividad.

Garrido y Bilvao obtuvieron 150 millones de pesos como premiación, los cuales el boyacense habría utilizado para construir una casa para su mamá, aunque tuvo un escándalo con otro de los compañeros del programa.

A mediados de 2014, Sergio Arévalo, novio de Garrido en el programa, aseguró al magazine de farándula El Lavadero, que aunque habían hecho un acuerdo con Bilvao para entregar parte del premio en efectivo al otro, según cual de los dos ganara, el boyacense no había cumplido su promesa.

Bilvao afirmó al mismo programa que él tenía el dinero en una cuenta e iba a cumplir con su promesa, únicamente después de construir la casa que se había prometido para que su madre tuviera una vida cómoda.

El exprotagonista de Nuestra Tele afirmó que actualmente se dedica al marketing digital y las redes sociales, en la que se describe como “un loco buscando sueños”, recuerda el lema que le dio la victoria en el reality “de Boyacá para el mundo” y como profesional agrega que está dedicado a “publicidad y negocios” y en los que afirma que le ha ido muy bien.

A mediados de 2018, el joven regresó al país después de un viaje al extranjero en el que construyó nuevos proyectos y contrajo matrimonio, según dijo al medio Entre Notas y Más, con Abigail Pizarro, una empresaria puertorriqueña.

SEGUIR LEYENDO: