Luly Bossa confesó cuánto tiempo lleva sin tener sexo

La actriz colombiana Luly Bossa.

Luz Helena Bossa Brieva, conocida en el mundo de la farándula colombiana como ‘Luly Bossa’, es una reconocida actriz colombiana que recientemente ha sido noticia por ser parte del conglomerado de artistas que se desempeñan en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. En una reciente entrevista, confesó que desde hace años, a raíz de una desilusión en el amor, dejó de intimar.

La respuesta de la reconocida artista se dio cuando Rebeca le preguntó acerca de la fecha de la última vez que se hizo una prueba de VIH, esto hizo que Luly empezará a pensar y resultara revelando que no lo tiene muy claro, pues desde hace muchos años no tiene una pareja para sostener relaciones.

“Tengo años sin tirar”, exclamó Luly Bosa en la entrevista haciendo alusión a que lleva mucho tiempo sin tener intimidad con alguna persona.

Ante su respuesta, el personaje entrevistador no pudo creer lo revelado y le indaga si eso era en realidad, pues luego de ser una de las mujeres más deseadas del país, no creía posible que ella no tuviera encuentros íntimos con alguien. A lo que ella respondió: “Mi última relación fue en 2008, que fue mi último noviazgo, pero me enteré de cosas horribles, entonces yo preferí abrirme del parche. Hice un alto, Angelo me empezó a absorber, pero fue una decisión que tomé”, contó Bossa.

Por consiguiente, ante su asombro Diva le insistió y le preguntó: “Quedé traumatizada, aquí entre amigas, ¿Ni una paja?”, a lo que Luly le contestó: “Nada. Hace años me regalaron un vibrador” y entre risas agregó “pero las pilas se alcalinizaron por la falta de uso”. Y puntualizó que no había con quien hacerlo.

Asimismo, en otra parte de la entrevista, reveló cómo ha sido su convivencia con sus dos hijos, Lucciani y Angelo, quienes han vivido etapas difíciles. En el caso de su hijo mayor, la lucha contra la drogadicción para la actriz fue inagotable, pues ella hizo lo imposible para que él se recuperara; sin embargo, desistió.

“Era la segunda vez que salía de rehabilitación y de repente empecé a ver que él no se quería levantar, y también las amistades, los amigos. Sin embargo, a ti nadie te obliga y te dice: oye metete un tabaco, metete un trip, en fin”, confiesa Bossa contando que hubo dos veces que lo echó de la casa.

Asimismo, reveló que ella hizo el intento de pagarle dos carrera, le había conseguido una beca para estudiar, pero él no quiso continuar. Dejó de apoyarlo y al ver que su madre no estaba para ser su sostén, decidió ingresar al Sena, allí culminó sus estudios en animación.

Por su parte, Angelo, quien ha sido parte de sus redes sociales, ha sido un joven que ha demostrado sus habilidades, a pesar de sufrir una discapacidad. Luly contó que su hijo, Angelo, quiere ser actor como ella, pues estuvo en una escena de la novela ‘Enfermeras’ y logró hacer un gran papel, tanto que según la barranquillera, esa noche el rating de la novela subió cuatro puntos.





