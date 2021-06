“Esto es re duro”, Yina Calderón contó que no volverá a recuperar su cuenta de Instagram

Tomada de Instagram @YinaCalderonOficial

Aunque todo parecía ir bien en la vida de Yina Calderón, la DJ sufrió el pasado domingo algo que ningún influenciador desearía pasar en redes sociales, amaneció sin su perfil oficial de Instagram, en el que ya contaba con más de un millón de seguidores.

En su momento, la joven mencionó que todo habría sucedido por publicaciones con su amigo Brayan López, ya que el algoritmo lo reconocía como niño, por lo que la artista reveló que no volverá a recuperar su anterior cuenta de Instagram, lo que la dejó bastante conmovida.

“No sé cómo decírselos pero han sido unos días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante a mí y a mi empresa, a mis empleados pues es nuestro canal de comunicación directo con ustedes”, comentó Calderón en una primera parte del video.

A pesar que la empresaria recurrió a todo tipo de ayudas, no fue posible y confesó que volver a empezar desde cero ha sido muy difícil. Asimismo, aseguró que no le interesa generar lástima con el mensaje que envió a través de su nuevo perfil y agradeció a sus seguidores el apoyo que le han brindado en estos momentos.

“A mí me pueden poner la cuenta de quién más me caiga mal, pero jamás le haría una cosa como estas. No pensé decirlo pero hoy me toca empezar de cero... No puedo parar mi vida musical, no puedo parar mi vida, mi empresa porque gracias a Dios me ha ido muy bien y me hicieron de carácter”, aseguró la generadora de contenido.

La productora musical también se pronunció al hecho de conocer quién está involucrado detrás del cierre de su cuenta de Instagram, sin revelar el nombre esperando a tener las pruebas en su mano y hacerle entender que no puede jugar con el trabajo de otras personas por más mal que le caigan.

“Yo por ahora me voy a callar, ustedes ya saben perfectamente quién fue, quien me la mandó a cerrar, esa persona sabe que nosotros comemos y vivimos de las cuentas de Instagram, él mismo lo sabe”.

Cabe resaltar que, por las palabras de la DJ de guaracha, un hombre estaría detrás de todo lo ocurrido. Por otro lado, puntualizó que no se dejará derrumbar por la situación y este golpe que recibió le dejó muchas enseñanzas para no volver a repetir los mismos errores.

“Este lunes se me cumple un sueño, voy a los ‘Premios Heat’ en Punta Cana, representando la guaracha entonces por esa razón, nos tenemos que levantar. Vamos para arriba, derrotados jamás”, resaltó la influenciadora emocionada por su presentación.





Entre lágrimas, también reconoció que ha tenido que escribirle a sus amigos y conocidos para que la ayuden siguiéndola en su nueva cuenta o e realicen publicaciones.

“Con esa cuenta se van experiencias, se van momentos, se van putifiestas, se van alegrías, se va todo pero vamos a levantarnos”.

Por su parte, Manuela Gómez a través de una dinámica en Instagram de ‘preguntas y respuestas’, se refirió a lo ocurrido con el perfil de Yina Calderón solidarizándose con la empresaria de fajas.





“Yo ya pasé por eso, esta es la hora que yo sigo intentando recuperar mi página y han pasado dos años, la verdad eso no se lo deseo a nadie y ojalá la pueda recuperar”.

