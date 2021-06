Claudia López se compromete a esclarecer la muerte de Cristian David Castillo y Jaime Fandiño

En la imagen la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró este jueves que los jóvenes que se han manifestado en la capital, en el marco de las protestas sociales del paro nacional, “ni son vándalos, ni piden vandalismo”, reconociendo que en su mayoría son ciudadanos que piden oportunidades concretas.

La mandataria se refirió esta mañana a la grave situación de orden público que afronta la capital, en la que han fallecido dos jóvenes durante los fuertes enfrentamientos que se han presentado entre manifestantes y miembros de la fuerza pública durante esta última semana.

“Los jóvenes de Bogotá ni son vándalos ni piden vandalismo, lo que piden y les ofrecemos son oportunidades concretas. El vandalismo viene de una minoría política que radicaliza, dota y financia jóvenes para que se enfrenten con la Policía y alienten el caos como campaña electoral”, aseveró la alcaldesa.

En ese sentido, rechazó de manera enfática todas las formas de “violencia, manipulación política y represión”, que se han presentado durante las jornadas de protesta que están próximas a cumplir dos meses en el país, asegurando que no, “nos podemos cegar por quienes quieran hacerle año a la ciudad”.

A su vez, señaló que desde la alcaldía de la capital se ha respondido a los reclamos de lo jóvenes que se manifiestan con iniciativas como ‘Jóvenes a la U’ para la educación superior gratuita; ‘Reto para que trabajes’ y ‘Empleo joven’, para brindarles ofertas laborales y tengan ingresos; y el Fondo ‘Fitic’ para quienes quieran emprender.

“Bogotá no dejará imponer el caos, la radicalización y la represión como respuesta a una crisis social profundizada por la pandemia. Al vandalismo y al abuso policial rechazo y judicialización. A los jóvenes oportunidades, a la pobreza de familias y mujeres renta básica y empleo”, señaló Claudia López.

Por otra parte, aseguró que en Bogotá no se responderá a la crisis social, en la que se han evidenciado profundos problemas económicos y sociales en medio de la crisis sanitaria, “ni con represión ni con rebelión”, reconociendo que esta situación requiere inversión social oportuna.

De la misma forma, lamentó la muerte de los dos jóvenes identificados como Cristian David Castillo, de 22 años, y Jaime Fandiño, de 32 años, en enfrentamientos con la Policía de la ciudad, de los cuales mencionó que sus crímenes no quedarán impunes.

“A los padres y a los familiares de Cristian y de Jaime nuestras condolencias y la garantía de que no solo nos duele sino que trabajamos cada día para que estos hechos no ocurran y para que la vida de sus hijos no quede en la impunidad”, concluyó la alcaldesa.

En la tercera noche consecutiva de choques entre manifestantes y fuerza pública en Bogotá no se reportaron víctimas mortales, pero sí daños a la infraestructura pública, bloqueos a vías y suspensión del servicio de Transporte Masivo, de acuerdo con reportes de la Personería Distrital.

Además, se presentaron retenciones ilegales de un tractocamión y un bus de servicio público.

La Personería aseguró que en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública no se reportaron heridos o víctimas fatales en la noche del 23 de junio.

Los puntos activos fueron sectores aledaños a los portales de TransMilenio, así como algunas localidades del sur y el occidente de Bogotá.

