Carlos Antonio Vélez explotó tras el polémico gol de Brasil: “Que no nos crean imbéciles”

Carlos Antonio Vélez explotó tras el polémico gol de Brasil y pidió protestar por el arbitraje: “Que no nos crean imbéciles”. Foto: Archivo

En la noche de este miércoles Brasil venció a Colombia por 2-1 en el partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021 que se disputa en territorio brasileño. El encuentro por el Grupo B se jugó en el Estadio Olímpico Nilton Santos se vio envuelto en una polémica tras la decisión del árbitro argentino, Néstor Pitana, en la primera anotación de los locales.

Los reclamos de los colombianos surgieron luego de que al minuto 76, instantes previos al tanto de Firmino, y cuando la Tricolor ganaba 1-0, la pelota pegara en el árbitro Néstor Pitana, provocando una gran confusión en los jugadores colombianos. Muchos de ellos, incluso, se quedaron detenidos a la espera de que el juez argentino anulara la acción y retrocediera aplicando un bote a tierra.

El polémico empate de Brasil 1-1 contra Colombia con intervención del árbitro Néstor Pitana en la jugada / (Cortesía: DirecTv Sports).

Ante esto, han sido varias las críticas que se han generado en redes sociales por la trascendental decisión, ya que a partir de ese momento Colombia se salió del juego y terminó con el grandioso trabajo que estaba realizando. Uno de los periodistas deportivos más polémicos del país, Carlos Antonio Vélez, se refirió al tema y fue claro al mencionar que Pitana se equivocó interpretando el reglamento a la hora de dirigir el compromiso.

En medio del programa ‘Planeta fútbol’ de Win Sports, el reconocido comunicador señaló que el silbato falló porque la norma indica que cuando la pelota lo toca, debe detener la acción y hacer bola a tierra para reanudar, además de que no era necesario acudir al VAR.

“El reglamento es taxativo [que no admite discusión], no da lugar a interpretación. Perdimos, pero queda constancia de que la ley es clara… Yo tenía la conclusión de que Pitana no era un árbitro fiable ni confiable, y lo dije al principio del partido”, afirmó.

Su desacuerdo fue tal que le envió un mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol, encabezados por Ramón Jesurún, su presidente, para que se pronuncien al respecto y exijan una explicación.

“Voy a hacer un llamado público, con todo respeto para el señor Jesurún, debe sentar una posición; sé que no servirá para nada y que usted, Ramón, es compadre y amigo de Domínguez (presidente de la Conmebol), pero debe actuar como defensor de la patria futbolera”, comentó inicialmente.

Añadió: “No sobra un escrito que invite a pensar que no hay alcahuetería ni complicidad de la Federación Colombiana de Fútbol con esto; se debe sentar un precedente. Ya es hora de que su posición en Fifa se haga sentir en la Conmebol porque no hay derecho a que nos pongan a este mismo árbitro 2 veces seguidas, que protejamos el tema pensando en las Eliminatorias”.

Pero eso no fue todo, con un tono más elevado, pidió respeto por la selección y exigió que este tipo de situaciones se aclaren por el bien de todos.

“Que no vayan a creer que no sabemos cuándo nos están metiendo la mano al bolsillo o nos crean idiotas, tontos, imbéciles… que no sabemos lo que está pasando alrededor”, concluyó.

Respecto al partido de los dirigidos por Reinaldo Rueda, Vélez aplaudió la actitud del equipo y fue claro que este tipo de juegos son los que se necesitan para poder conseguir resultados importantes. Sin embargo, lamentó que todo el trabajo realizado no hubiera servido para conseguir la merecida victoria.

“A mí me luce, por todo lo que pasó, que el resultado es injusto, me luce que Colombia hizo un partido más allá de lo decoroso, hizo un partido muy bueno, sí, hay que ser ofensivos, y lo fue en un momento determinado cuando hizo el gol, después lo intentó y cuando se presentaron las circunstancias y las preocupaciones descritas llegó sobre el arco contrario”, dijo.

Añadió: “en términos generales, si bien pudo haber faltado un poco más de ataque, y entendiendo como lo entendemos, con nuestra manera de jugar y nuestro comportamiento. Colombia haciendo un trabajo, todos corales, todos en equipo, porque fueron los 11 los que pasaron la línea del balón, está para grandes cosas. Conociendo como conocemos nuestra idiosincrasia, nuestros defectos y nuestras virtudes, se puede, lo que se hizo fue muy bueno, lástima el resultado”, puntualizó.

Tras golear por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, la nueva victoria le garantizó a Brasil el primer lugar del Grupo B, con 9 puntos, y dejó en segundo lugar a Colombia, con 4 y ya con clasificación garantizada pese a que no le quedan partidos pendientes.

Perú está en tercero también con 4 pero con peor saldo de goles y la clasificación la cierran Ecuador y Venezuela con 2

Formaciones

Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Fred, Éverton Ribeiro; Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

