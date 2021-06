Carla Giraldo confirmó que se lleva mal con Liss Pereira en ‘Masterchef

Desde que regresó a la televisión el programa MasterChef Celebrity, todas las noches han sido tendencia sus competidores, algunos por su trabajo dentro de los retos del programa y otros por sus relaciones interpersonales con los demás participantes. Esto último pasó recientemente con Carla Giraldo, quien hace parte del programa y quien a través de sus historias de Instagram reveló un buen secreto sobre su relación con Liss Pereira, otra participante del show.

Frente a una dinámica que realizó a través de sus redes sociales en la que respondía preguntas de sus seguidores, a la actriz la cuestionaron sobre cómo era su relación con Liss Pereira, sin embargo, su respuesta no la esperaban muchos. Giraldo decidió responder y para hacerlo puso una foto de dos autos chocando, dejando ver entre líneas que ambas se la llevan muy mal, adicional a la imagen, puso un sonido de dos autos estrellándose, así dejó claro que ambas son como dos autos chocando.

Como si esto no hubiera bastado, otro seguidor le escribió en la caja de preguntas, “la amo. Usted es la luz de ‘Masterchef’”, sin embargo, la actriz decidió responder ante esto poniendo una foto con Liss Pereira y escribió “Para otros oscuridad”. Así fue como aclaró de todas las maneras que no existe ningún afecto frente a la comediante.

Días atrás la revista Vea aseguró en una ocasión que Carla Giraldo tuvo problemas con la ex Miss Universo Alicia Machado. Sin embargo, días después de que se hiciera publico el altercado, las dos actrices hicieron un Instagram Live para dar su versión de los hechos, allí aseguraron que no hubo ninguna pelea, sino que se confundió un mensaje que enviaron.

Según la la sección ‘Hoguera’, aparentemente, el artercado se dio por la actitud de la exreina con las personas que trabajan detrás de cámaras del programa de RCN.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”, publicó la revista.

Jurados de MasterChef Celebrity dicen que Carla Giraldo es el “picante y cuchillo” del concurso

La actriz y presentadora se llevó elogios entre risas y chistes por parte de los chefs, pues Carla ha jugado un rol determinante en el programa debido a su extrovertida personalidad; de hecho, cuando Claudia Bahamón, presentadora del reality, preguntó ‘quién parecía una licuadora y un cuchillo’, Zubiría resaltó de nuevo a Giraldo. “Dejemos un poquito a Carla, ella es todo. Yo creo que ella es como un horno”, expresó Bahamón tras las respuestas.

La actriz se ha robado la atención en el inicio de esta temporada tambien por una preparación de fríjoles, por la que pidió perdón a Medellín, su tierra natal.

La participante de ‘MasterChef’ que ya no quieren ver los televidentes

Las redes sociales revelan lo que quieren los televidentes y evidentemente, ‘Masterchef’ uno de los programas más visto por los colombianos no dejó de ser tendencia. En los dos primeros episodios, los famosos participantes tuvieron que preparar una tradicional bandeja paisa en parejas, dos menús completamente típicos de la Costa Caribe y de esta prueba saldría el primer eliminado.

Todos estos retos hicieron que los televidentes definieran quiénes son los mejores amigos dentro de la competencia, así como los favoritos y los más odiados.

Al momento de definir quién sería el primer concursante en abandonar la competencia, en medio del suspenso los televidentes ya hacían sus apuestas en redes sociales. La mayoría de comentarios apostaba a que Lucho Díaz se salvaba y la eliminada estaba entre la cantante de música popular Francy y la reina de belleza Alicia Machado. Todo se definiría por el error más grave para los jurados o el mal sabor.

Seguir leyendo: