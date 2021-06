Siguen las peleas en el petrismo por la llegada de Pardo: “A vos no te conquistaron, te dieron trabajo”

El pasado 18 de mayo al equipo de Gustavo Petro y al Pacto Histórico, que busca la victoria en las elecciones del 2022, se sumó la periodista y activista política María Antonia Pardo como directora de comunicaciones del senador. Una integrante que muchos no esperaban pues hace apenas unos años fue dura contradictora del político.

Su llegada generó un choque, principalmente con el activista Levy Rincón, con quien tiene una mala relación. Esta nueva pelea empezó con un trino del periodista Félix de Bedout, quien opinó sobre conquistar el voto en blanco. “Desde el Petrismo responsabilizan a los que ‘votaron en blanco’ del triunfo del ‘que dijo Uribe’, y para conquistar ese voto llevan tres años insultando a los que ‘votaron en blanco’. Una estrategia electoral bastante particular por decirlo de alguna manera”, escribió el periodista.

Ante el comentario de Levy, entró Pardo a decirle que sí es necesario conquistar votos. “Pues sí: a los votantes se les conquista. De eso se trata, ¿no? Y yo confío desde el fondo de mi corazón que Gustavo Petro conquiste a millones, que no son petristas, con su política del amor (como me conquistó a mí). No está de más decir que se seduce con cariño, no con rejo”, comentó la directora de comunicaciones.

Claramente, Rincón no se iba a quedar callado y le respondió: “A vos no te conquistaron, te dieron trabajo que fue otra cosa”.

Por último, Pardo le dijo a Rincón: “No, Levy, no fue así: me conquistaron. ¿O es que sabes tú más de mi propio corazón que yo misma? Y llegué a sumar y a trabajar por un cambio que le urge a Colombia, no a entrar a peloteras innecesarias con la gente que necesitamos conquistar para poder llegar a la meta”.

María Antonia Pardo aclaró que aunque será parte del equipo de Petro Urrego no se considera ‘petrista’ y advirtió que, de hecho, este tipo de perspectivas son las que se necesitan para tener un panorama más amplio. Además, añadió que el candidato necesita el apoyo y la unión de los empresarios y la ciudadanía en general.

“Aquí necesitamos menos istas y más liberales de pensamiento. Veo en Petro a un tipo capaz de lograr grandes cambios para Colombia”, explicó Pardo.

Pardo concluyó que su meta desde las comunicaciones será acercar al senador a quienes más necesitan ser oídos y construir un país desde la diferencia. También advirtió que seguirá publicando en redes sociales sus controvertidas opiniones personales, las cuales dice que no representan ni comprometen al precandidato presidencial.

Cabe recordar que, para junio de 2019 ‘Nany’ Pardo denunció a través de las redes sociales que Andrés Charry, uno de los más cercanos asesores de Gustavo Petro, presuntamente tenía cercanos vínculos cercanos con la guerrilla del ELN.

Los polémicos trinos de Pardo

Uno de los trinos que más le reprochan ahora a la directora de comunicaciones de Petro, lo escribió en 2013 cuando el precandidato presidencial era el alcalde de Bogotá. “Bogotá Humana pero mal educada. Ni un solo colegio de los mil prometidos construyó Petro. Mucha parla y a la hora de la verdad, NADA”, comentó la periodista.

Los otros trinos son mucho más recientes. El 28 de febrero de 2019 trató de explicar que le gustaba Gustavo Petro a nivel nacional pero no el Gustavo Petro a nivel local. “Miren esto tan raro que me ocurre con Petro. Me gusta su visión de país y su diagnóstico sobre los males que como nación nos aquejan. Pero no siento feeling con su visión de capital. Me gusta Petro en lo nacional, pero me da repelús Petro en lo local”, fueron sus palabras.

Una usuaria de la red social la invitó a informarse y aseguró que el político fue buen alcalde, a lo que Nany Pardo contestó: “Estoy informada. Pero igual su Alcaldía no me gustó”.

