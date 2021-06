Providencia marcha este miércoles por retrasos en el proceso de restauración de la isla

Este miércoles 23 de junio pobladores, víctimas del huracán Iota y en general habitantes de Providencia y específicamente el pueblo raizal, convocaron una jornada de movilización por los pocos avances del Gobierno nacional en su territorio que en noviembre de 2020 fue duramente golpeado por el desastre natural que dejó más de 1.000 viviendas destruidas. El presidente Iván Duque prometió que 100 días tomaría la reconstrucción de la isla, pero hoy solo hay dos casas terminadas.

El pasado 18 de junio el mandatario volvió a Providencia tras el desastre que dejó el huracán Iota en 2020 y reconoció los evidentes retrasos en la reconstrucción de la isla de Providencia, devastada casi en su totalidad por el poderoso paso del huracán Iota el pasado 16 de noviembre, que dejó más de 6.000 damnificados.

Así lo manifestó el primer mandatario durante una visita por el archipiélago de San Andrés junto al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el que señaló que, “hay que tener algo de paciencia” con respecto al atraso en la reconstrucción de las viviendas en la isla. Sin embargo, los pobladores expresan que se sienten abandonados y denuncian que hay personas durmiendo o pasando sus días en carpas.

En diálogo con La W Radio, Gergiona Baker, una madre soltera de la isla señaló que en enero le instalaron una carpa para que funcionara como techo pero que no se ha avanzado más de ahí. Afirma que le dicen que si pide techo y se lo instalan, no pueden ayudarle en nada más. La mujer expresó ante la emisora que ha pedido ayuda de todas las formas posibles pero que no ha sido posible. “No creo que es justo que después de tanto tiempo haya gente viviendo en carpas”.

El representante a la Cámara, Jorge Méndez, reveló a inicios de junio que en Providencia ya iniciaba la temporada de lluvias y esto afecta a todas las personas que no tienen un techo.

“Hoy hay más de 800 familias durmiendo en carpas desde hace más de seis meses y medio, y lo peor es que no tenemos claro, ni ellos ni nosotros, cuándo van a tener la oportunidad de dormir bajo un techo propio, pero a la fecha de hoy no tenemos claro cuál será el cronograma de entrega de viviendas”.

Los 100 días anunciados por el mismo Duque concluyeron el pasado 10 de abril y estos contemplaban la construcción y reconstrucción de 1.027 casas, 205 locales comerciales y 167 establecimientos turísticos que quedaron total o parcialmente destruidos por los coletazos de los huracanes. Pero nada de esto se cumplió.

El presidente afirma que el retraso se dio porque no ha habido concertación en los diseños y materiales para construir. “Lo segundo, ustedes saben que en el caso de Providencia, la isla no tiene puerto sino un muelle, entonces esto también nos ha dificultado el proceso logístico”.

El mandatario aseguró que la meta del Gobierno nacional para la reconstrucción de la isla es la construcción de cerca de 80 viviendas por mes, a partir de junio, con el propósito de culminar este proceso para finales de este año. Sin embargo, para los isleños esto parecería otra promesa más.

La marcha de la Dignidad, como la han llamado, arrancará a las 2:00 p.m. de la estación de Bomberos ‘La Montaña’ en Providencia y terminará en el campamento por la Dignidad Raizal donde se adelantarán actos culturales. El 23 de junio de 1882 se izó por primera vez la bandera de la República de Colombia en la isla y se oficializó como parte del país.

