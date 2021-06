Mike Bahía presenta su último sencillo: La Rutina, una canción con la que despide la monotonía en el amor

El cantante y compositor colombiano Mike Bahía habló con Infobae desde Miami, ciudad donde está presentando su más reciente canción ‘La Rutina’, un nuevo lanzamiento del intérprete que invita a reflexionar sobre lo importancia de aprovechar cada momento junto a la persona amada para no perderla por caer en la monotonía.

Entre otras cosas, el caleño también habló sobre su participación en la Voz Perú y su reciente nominación en los Premios Juventud, donde estará peleando la estatuilla en la categoría Video con el Mensaje más Poderoso por el tema ‘Cuenta Conmigo’.

“Estar nominado a los Premios Juventud por primera vez es muy emocionante, muy motivador, había tenido que ver los años anteriores a mis compañeros nominados, me generaba mucha felicidad verlos ahí. Pero sobre todo me encanta que la primera nominación haya sido con esta canción y en esta categoría (...) Siento que esta canción tiene un mensaje poderoso”.

Según contó el cantante, la canción y el video se pudieron hacer gracias a un notable trabajo en equipo, “estábamos en plena pandemia, habían muchas restricciones, no le podías pedir a nadie ni que te mandara ni siquiera las tomas del estudio porque todo estaba cerrado, entonces todo se tuvo que grabar en la casa, los videos fueron con el celular, uno en Puerto Rico, otro aquí en Miami”.

“La rutina es la que tu escoges, miras tu calendario y dices: esta es la rutina que voy a llevar. Escoger esa rutina es algo muy importante, porque depende de la rutina si caes en una monotonía o no. El ruido del día a día, los compromisos, que se están reactivando, toda esa información te distrae y te puede hacer entrar en una monotonía. En este caso, la canción habla mucho sobre la rutina de las parejas que se acostumbran y dan por sentado que ya tienen a la otra persona al lado, y es esa invitación a que no vuelva rutinario el tema del amor”.

El cantante también indicó que el tema invita a conservar esa amistad en las relaciones, “cuando se es amigo al principio de la relación, ese primer momento tiene mucha magia, yo creo que de ahí es de donde uno debería agarrar energía o recuerdos para volver a coger el norte”, agregó.

Cabe recordar que, Mike mantiene una relación de ocho años con la también cantante caleña Greeicy Rendón, quien participó en el video de la canción y también inspiró al intérprete a componerla:

“Me encantó que ella lo recibió como era. Ella no había visto el video y cuando lo recibió, sé que vio tomas que no había visto antes, porque eran tomas de videos que habíamos hecho, yo tengo todo ese material, pero eran tomas que no se usaron en los videos originales, tengo las tomas crudas y de ahí las saque como recuerdos para ponerlas ahí y sé que eso la sensibilizó un montón y también yo se que es una canción que te hace reflexionar que al final uno no tiene nada ganado”.