Nació Alma, la hija de Valentina Lizcano y Giulio Iannelli

Valentina Lizcano y su esposo finalmente le dieron la bienvenida a su hija Alma, quien nació este 22 de junio en horas de la tarde, después de que la influenciadora diera a conocer hace unas horas que había entrado en trabajo de parto. Iannelli fue el encargado de dar la noticia a través de una fotografía en las historias de su cuenta de Instagram.

La bebé nació pesando cerca de 3.040 gramos, según lo confirmó Iannelli en una tierna fotografía publicada en sus historias de Instagram. En la imagen se puede ver a Alma con un gorro tejido en color rosado y en brazos de la actriz, quien tiempo después se encargó de publicar un carrete de videos informando el acontecimiento.

“Yo ya estoy aquí con mi pedacito de ratoncita encima, estamos bien, después les cuento bien todo. La verdad todo muy bonito, una experiencia nueva para mí pero bajo el amor y el respeto como siempre lo pedimos y lo quisimos. Rodeados de personas maravillosas que nos cuidaron, nos atendieron y que nos dieron todo su amor”.

La presentadora aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que le han enviado distintos mensajes de amor para ella, su hija, su esposo y su hijo Salvador, también agradeció por las oraciones que hicieron para que todo saliera bien.

En cuanto a por qué eligió Alma como nombre, la actriz dijo en entrevista para AutoStar TV afirmó: “Todos los días les preguntaba a Salvador y a mi esposo si tenían propuestas y no llegábamos a ningún acuerdo hasta que les dije: ´- ¿y si yo le pregunto a ella y le digo que me hable en meditación o en mis sueños como se quiere llamar? - (…) me dijeron sí, y lo hice, le pregunté y en meditación y empecé: Alma, Alma, Alma, me sonaba ese nombre (…) les dije: Creo que ella se quiere llamar Alma”.

Molestia en labores de parto

Si hay un asunto que puede llegar a ser bastante tortuoso es el de tener malos vecinos y, de acuerdo con lo que mostró a través de sus más recientes historias de Instagram, la actriz Valentina Lizcano estuvo sufriendo por estos días de unas personas bastante ruidosas que han afectado su labor de parto.

Así lo advirtió ella misma a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, en las cuales comentó que llevaba dos días en la etapa de un proceso que, contrario a lo que muchos piensan, no se trata solo de “gritos, dolor, sangre y drama” como muestran algunas producciones televisivas.

Sin embargo, justo cuando Alma comienza a avisar que está a tan solo días de ver la luz, la fiesta de unas personas que alquilaron un apartamento en Cartagena, en una torre ubicada frente a la suya, no dejan a Valentina Lizcano concentrarse en el nacimiento de la niña.

“Disfruten este precioso amanecer y este ruido que me acompaña desde las 9 y 30 de la noche. Vean la hora y continúa la parranda. Yo creo que ese apartamento lo alquilaron en un airbnb, pero lo peor es que debajo suyo viven unas personas mayores y aquí hay una persona con otra dentro a punto de salir y no hemos podido dormir porque los chicos la están pasando rico. Ellos no saben que, por ahí después de la una de la mañana, sería un gesto de educación bajarle a la música y calmarse”, dijo mientras intentaba enfocar a las personas con la cámara de su celular y ellos se escondían.

