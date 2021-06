Los nuevos proyectos de Daniella Álvarez que incluyen donación de prótesis a los más necesitados

Daniella Álvarez en Instagram.

Daniella Álvarez, exseñorita Colombia 2011 y actual presentadora del Desafío ‘The Box’, sigue llamando la atención de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Recientemente hizo una publicación donde recordó el momento que vivió hace un año cuando tuvo que enfrentar una enfermedad por la que perdió una de sus piernas y comenzó un proceso de recuperación y aceptación.

Una eventualidad que le ha traído a la modelo diferentes etapas de aprendizaje y que pese a las adversidades que vivió después de su cirugía, no ha dejado de verse alegre en sus redes sociales y durante las grabaciones que realiza del reality de Caracol Televisión.

“Hace un año atrás, tuve que asumir el golpe emocional más duro que he enfrentado en mi vida, perder una parte de mi cuerpo. Ese día conocí realmente el significado de la palabra ACEPTACIÓN, significado que me ha ayudado a entender, a valorarme y agradecer todos los días a Dios y a la Virgen por esta segunda oportunidad”.

Un año después de su intervención quirúrgica, Daniella pudo retomar algunas de sus actividades cotidianas, ha logrado trotar y una de sus grandes pasiones, bailar. Jamás dejó de lado sus proyectos personales y profesionales, los cuales viene materializando paso a paso. Recientemente, presentó la inauguración de su nueva boutique de ropa y accesorios diseñados por ella, y otros que pronto verán la luz.

“Ahora vienen nuevos retos, nuevas metas para mí, no he dejado de bailar sólo que ya no lo puedo hacer igual, no puedo caminar de la misma manera que lo hacía antes pero lo puedo hacer, no puedo montar bicicleta con la facilidad que lo hacía antes pero la puedo montar”, mencionó en entrevista con Semana.

La exreina de belleza contó detalles de los proyectos en los que está trabajando. Por un lado, afirmó que uno de sus mayores compromisos, luego de vivir la amputación de una de sus extremidades, es tener una fundación que recaude fondos para que otras personas que no pueden costear una prótesis puedan tener una. “Me llegan muchos casos diariamente de gente que lo necesita”, contó.

La barranquillera ha sido afortunada, ya que cuenta con varias prótesis y algunas incluso con tecnología de punta para poder adaptarse a diferentes actividades deportivas. De hecho, confesó que la marca de las prótesis que ella usa la llevará a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

“Tengo dos proyectos muy importantes, el primero es mi fundación que está ya próxima a salir, a través de ella voy a entregar prótesis a personas que lo necesitan; y el segundo, el libro que claramente hace parte de mi proyecto. Espero para el próximo año tenerlo listo y poder contar todas mis experiencias para que las personas puedan saber que hay procesos dolorosos pero que se puede salir adelante”, mencionó para Semana.

Durante la entrevista, la presentadora mencionó que es duro escribir un libro porque le toca recordar todos esos procesos dolorosos que ha vivido, porque la idea de esto es olvidar para poder salir adelante, pero, debe volver al momento exacto pero es algo muy valioso.

