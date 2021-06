Galy Galiano asegura que inventó el reguetón

Galy Galiano, cantante colombiano / Colprensa

Un significativo porcentaje de colombianos recuerdan al cantante Galy Galiano por una de sus icónicas canciones ’Me bebí tu recuerdo’ y su nutrida discografía. Sin embargo, esta vez, sus fanáticos se deleitarán con las letras y rimas del intérprete pero en su nuevo libro ‘Llévame contigo’. En una reciente entrevista con la emisora Blu Radio, el artista habló de su nuevo ‘bebé' e hizo particulares revelaciones sobre sus gustos musicales.

Galiano, quien eso oriundo de Chiriguaná, Cesar, no solo es uno de los máximos representantes de la música de despecho y popular, sino que es amante del arte y los géneros musicales. Sin embargo, en su diálogo con la cadena radial dijo que fue el creador del género urbano que enciende hoy en días las fiestas: el reguetón.

“En la música he sido versátil, he hecho boleros, ranchera, salsa, norteños y yo, incluso, puedo buscar una canción por ahí y podría decir que inventé el reguetón”, expresó.

En la emisora le preguntaron las razones por las que aseguraba que fue creador de dicho género musical, cuyos exponentes en Colombia están Karol G, J Balvin y Maluma: “Yo hice por allá unas vainas que tenían ese tinte, pero no sabía por qué. Siempre he sido inquieto, muy apasionado, yo todo me lo tomo a pecho”, agregó Galy Galiano en BluRadio.

Sobre su libro, en entrevista con Tropicana, el cesarense contó que se trata de una historia de amor basada en sus abuelos, en la época de los años de 1930. “Mi abuela que se llamaba Eliza padecía una enfermedad, y yo cuando estaba niño me acercaba al catre donde ella estaba a comentarle cosas de mi vida (...) uno de esos días sentí algo extraño, yo quería saber qué pasaba en su universo, en ese mundo adormilado, en ese mundo oscuro de una persona que está un estado vegetativo y, experimentando eso, me encuentro en su universo y ella me cuenta la historia”.

Por otro lado, de nuevo en Blu dijo por qué está incursionando en otros ámbitos diferentes a la música, aseguró que “él es así”, le gusta aprender nuevas disciplinas y probarse en nuevas aristas del conocimiento.

“He sido coqueto. (Risas) Soy así por naturaleza. En la música he sido versátil: norteños, salsas y demás. Yo hago de todo, no sé si todo lo hago muy bien, pero lo hago con pasión. No se preocupen por el resultado final, preocúpense por el recorrido. Hoy tengo este libro, escribiéndolo desde hace años, pero con mucha pasión”, dijo Galiano a Blu.

Además, reveló que su nueva producción literaria es un trabajo de dos años con “tres versiones del libro”. Fue el pasado 8 de junio cuando Galiano, en su cuenta de Instagram, compartió el momento en el que tuvo el libro en sus manos. Según lo que comentó en Tropicana, el momento era especial por la cantidad de años que tuvo que esperar para que fuera una realidad. El cantante expuso un libro recubierto con una envoltura azul y una signo de interrogación blanco.

Igualmente, dijo que actualmente está enfocado en su libro y sus dos nietos, Maité y Dante: “ellos me llenan”, expresó.

“Relata la historia de amor que acontece a principios del siglo asado, en el que un joven muchacho, hijo de una familia aristócrata italiana, padece el horror de la guerra (...) después de haberlo perdido todo, incluyendo a su familia, decide dejar su patria y huir hacia América, llegando así a un pueblo polvoriento y apartado del Caribe colombiano. Allí conoce a la auténtica y exótica mulata, Eliza, una bella joven del pueblo Rincón Hondo en el departamento del Cesar”, se lee en la sinopsis entregada por el músico en su página web.

