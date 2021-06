Natalia Ponce de León reveló detalles de cómo salvó su fundación durante la pandemia

Tomado de Instagram @nataliaponcedeleon

Natalia Ponce de León es una mujer que se convirtió en símbolo nacional tras ser víctima, en marzo de 2014 de un hombre que obsesionado con ella, le lanzó ácido en su rostro. Al salir de casa, el individuo le arrojó un corrosivo sulfúrico que le dejó el rostro desfigurado y el 30 % de su cuerpo quemado.

Después de todo lo ocurrido, en 2015 se creó la fundación sin ánimo de lucro que lleva su mismo nombre, en respuesta al trágico ataque con ácido que le cambio su vida y sacó a la luz una deshonrosa problemática de Colombia ignorada hasta ese momento. En el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, mencionó cómo salvo de la muerte a esta entidad en medio de la pandemia.

“Se frenó todo, absolutamente todo, varios proyectos de la fundación que veníamos haciendo que son presenciales, tuvimos que entrar a la virtual y seguir luchando para poder seguir y no cerrarla”, mencionó Ponce de León.

Al drama que viven muchas de las sobrevivientes por cuenta de las quemaduras con sustancias corrosivas se sumaron las cuarentenas y el encierro total que adelantó el país por más de seis meses, la hoy activista hizo hasta donde pudo para poder seguir ayudando en la crisis y no dejar a cientos de mujeres desamparadas.

Tomada de Instagram @nataliaponcedeleon

“Gracias a Dios pudimos ayudar a varias sobrevivientes, ayudamos con mercados, pagamos arriendos (...) el logo de la fundación es un ave fénix y ese ha sido el mensaje siempre ‘nacer de entre las cenizas’ creo que todos podemos renacer una y mil veces”.

Asimismo, recordó que no es la única que ha sobrevivido a este tipo de ataques y que en país son miles de mujeres en la misma situación y que al conocer a todas las personas que han sido quemadas como ella le dam la fortaleza que necesita todos los días para levantarse a luchar y seguir sacando adelante la fundación.

Así como el logo de su fundación, Natalia Ponce renació durante la reactivación económica que atraviesa Colombia por estos días y son muchos quienes ven en su entereza un ejemplo a seguir. En Bogotá, en medio de esa reactivación de los eventos para emprendedores, se realiza la Feria Eva y desde muy temprano se ve a la mujer promocionando los productos que van desde su libro, camisetas con mensajes de empoderamiento hasta agendas de apuntes.

Tomada de Instagram @nataliaponcedeleon

“Es una investigación de lo que me pasó, de quién es mi victimario porque yo no lo conozco a él, uno de los capítulos habla de quién es Jhonatan Vega, que es mi victimario y allí indico que no es mi expareja ni mi amigo como dicen muchos medios de comunicación, él es una persona que se obsesionó conmigo causando el daño”.

Al respecto se refirió al hecho de haber podido encontrar la cura , a pesar de las cicatrices y marcas que dejó en su cuerpo, y fue poder perdonar y haber encontrado el positivismo en los pensamientos todos los días.

Ley Natalia Ponce De León

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos sancionó la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, que endurece las sanciones a quienes agreden con ácido y otros componentes corrosivos a sus víctimas, que son, en su mayoría, mujeres.

Con esta ley, la pena para los atacantes sube hasta 20 años de cárcel “si la conducta es simple”, y hasta 30 años si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima, en tanto que se aumenta la sanción hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.

SEGUIR LEYENDO