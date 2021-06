‘Los Sueños de Frida’, el libro de ARTIKA que recopila los dibujos de la artista mexicana para ahondar en su intimidad

El libro se divide en dos, uno de arte y otro de estudios. Foto: ARTIKA

Pocas pintoras en el mundo han logrado trascender de artistas a íconos como lo hizo Frida Kahlo, tanto como para que hoy, 67 años después de su muerte, siga siendo un referente no solo del arte, sino del feminismo, la reivindicación social y la autosuperación.

La intención de ahondar en el mundo de Frida llevó al sello editorial ARTIKA (el más exclusivo de Grupo Planeta) a trabajar entre cuatro y cinco años en un libro de artista, que se detiene en los cerca de 100 dibujos que la mexicana realizó —esos que no son tan conocidos como sus óleos— para permitir dar un vistazo a su intimidad.

Acerca de Los Sueños de Frida, como se llama el libro que está de lanzamiento mundial este 22 de junio y con el que el sello editorial llega por primera vez a Latinoamérica, Marc Buil, el director global de ARTIKA, charló con Infobae Colombia.

La producción artesanal del libro, el proceso de investigación que requirió, la recopilación de los dibujos para reproducir copias exactas, el Autorretrato con collar de espinas y colibrí (1940) como estuche y el porqué solo hay 2.988 ediciones disponibles en el planeta, entre los temas de conversación.

¿Por qué Frida para llegar al mercado latinoamericano?

Como editorial arrancamos hace 18 años con la idea de crear una gran colección de libros de los mejores artistas del mundo. Al empezar en España, los primeros fueron Dalí, Picasso y Goya. Luego, los últimos seis años, nos internacionalizamos con libros de Vincent Van Gogh y, recientemente, del maestro Fernando Botero.

Frida Kahlo era una artista que hacía muchos años queríamos abordar y nos ha costado entre cuatro y cinco años de trabajo culminar esta obra.

¿Cómo fue el proceso de investigación para elaborar Los Sueños de Frida?

Siempre hay una primera aproximación al artista o a las personas que tengan los derechos de su obra, en este caso el Gobierno de México tiene los de Frida. Después buscamos qué podemos explicar de ella que no se haya explicado hasta ahora; descubrimos que una de las facetas más íntimas y desconocidas de Frida son sus más de 100 dibujos.

Libro de arte abierto. Foto: ARTIKA

El problema de los dibujos es que están repartidos en todo el mundo y que no son conocidos por la gente. Aquí ha habido un trabajo de varios años de búsqueda de dibujos que están en museos o que tienen coleccionistas particulares a los que hay que contactar para luego llegar a un acuerdo. Después, fotografiamos las obras con máquinas de alta definición para hacer una reproducción exacta del original.

En la parte final pensamos: “Y a esto, ¿qué forma le damos? Es un contenido totalmente exclusivo porque nunca antes se habían juntado todos los dibujos de Frida Kahlo y para mí es un punto de inflexión. No es un libro normal, es una edición artística o de coleccionista que va mucho más allá.

El libro se divide en dos, ¿por qué?

Uno es un libro de arte, con las reproducciones de los dibujos tal cual son los originales: mismo formato, mismo troquel sobre el original; realmente cuesta identificar cuál es el original o cuál es la copia. El otro es un libro de estudios donde explicamos de lo general a lo específico. Hablamos de Frida, de todos estos más de 100 dibujos al detalle.

Libro de estudios abierto. Foto: ARTIKA

En el libro de arte están los testimonios de María del Sol Argüelles San Millán, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo; Juan Rafael Coronel Rivera, periodista, poeta y nieto de Diego Rivera; y Helga Prignitz-Poda, historiadora del arte y comisaria de exposiciones.

Además está el estuche, una reproducción de un óleo de Frida, el Autorretrato de collar de espinas y colibrí, reproducido en tela de lienzo.

Solo 2.998 copias

Siempre jugamos con ediciones limitadas y numerada. Es una obra muy lenta y costosa de producir, un trabajo en el que participan talleres artesanales de alrededor de Barcelona. Para la reproducción de los dibujos originales se busca el mismo papel; si el papel original tiene algún defecto, el de la copia se troquela al igual que el original, si tiene alguna mancha, se reproduce esa misma mancha.

No podemos hacer una obra masiva, pero sí tenemos una pretensión de llegar a más gente. Realmente no hay mucha gente que pueda tener una obra de Frida, muchas están en museos y las que no, las tienen cuatro coleccionistas.

¿En el libro se ahonda en la vida privada de Frida?

Sí. Frida es de los pocos artistas que ha traspasado esa frontera de ser un artista a un ícono, desde el punto de vista feminista y de reivindicaciones políticas, pero también de superación personal: de superarse en un mundo lleno de hombres, de superarse tras recibir 38 operaciones y aún así sacar fuerza para seguir pintando. Yo creo que todo esto de alguna forma está en sus dibujos.

Estuche en lienzo con la reproducción del Autorretrato con collar de espinas y colibrí ARTIKA

¿Y en la relación con Diego Rivera?

También lo veremos. Su vida amorosa repercutió en su obra y se ve reflejada en los dibujos, porque ahí es donde ella escupe de primera mano los sentimientos que tiene, los sueños, los miedos, sin el filtro de un cuadro. El cuadro normalmente está más pensado para ser un recurso vendido, muchas veces con mensajes ocultos; los dibujos son más directos.

¿Por qué realizar el lanzamiento ahora?

El momento no viene tan buscado, pues estos proyectos tardan cuatro o cinco años. A mí sí que me gusta este lanzamiento, porque coincidió con un momento mundial, la pandemia, y creo que la sociedad tiene que hacer un ejercicio de autosuperación. Frida es un ejemplo de autosuperación ante todos los problemas que tuvo: a nivel de salud, el accidente, los abortos, la amputación de la pierna.

