Katherine Miranda sobre sus críticas a Claudia López: “No me importa que sea la alcaldesa de Bogotá ni la reina de Narnia”

Congresista Katherine Miranda y alcaldesa Claudia López. Fotos: Archivo y Colprensa.

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, ha recibido varias criticas por cuestionar las actuaciones del Gobierno nacional, como de la administración distrital en Bogotá, que encabeza la alcaldesa Claudia López.

La congresista rompió el silencio sobre el tema y en diálogo con Infobae le dejó un mensaje a quienes la juzgan por criticar a la mandataria, quien es una de las ‘caras visibles’ del partido del girasol, en el que Miranda ha construido su carrera política.

La congresista aseguró que varias directivas de los verdes han expresado su preocupación por las criticas que Miranda envía a la actual Alcaldía de Bogotá: “Me entero que no les gusta mucho (a los del partido) pero a mí no me dicen nada porque yo también tengo mi carácter. Yo les he dicho, ‘yo soy representante a la Cámara por Bogotá, mi jefe son los ciudadanos’. Esto no es el partido de la U, ni el partido Liberal, que es donde levanta el teléfono Dilian Francisca (presidenta de la U) y todo el partido dice ‘Sí, señora’”, expresó la representante.

Además, ratificó que aunque milite en el mismo partido que la alcaldesa, ella no puede hacerse la de oídos sordos y mirar para otro lado cuando encuentra errores en la gestión no solo de Claudia López, sino de cualquier miembro de la colectividad.

“Si yo estoy en desacuerdo con algo, pues lo voy diciendo y a mí no me importa que sea la alcaldesa de Bogotá ni la reina de Narnia. Yo no puedo mirar para otro lado cuando de errores de mi propio partido se trata”, aseveró la parlamentaria.

Además, no fueron los únicos comentarios que Miranda hizo. Al preguntarle cómo estaba su relación con Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de Bogotá, y con quien protagonizaron un ‘rifirrafe’ en redes sociales hace unas semanas por sus distantes posiciones sobre el paro nacional, la congresista calificó la gestión de Gómez como un “desacierto”.

“A Luis Ernesto no lo conozco. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con él más de dos palabras. Lo conozco igual que lo que la ciudadanía lo conoce, por la jugada que hizo, por ejemplo, hace dos años en el 2019 con lo de las víctimas de la movilización social. No puedo hablar de algo que yo no conozca, lo conozco como secretario de gobierno y me ha parecido un desacierto”, sentenció.

No fueron los únicos políticos de los que Katherine Miranda hizo referencia, al indagarla sobre a quiénes de la denominada ‘Coalición de la Esperanza’ ve para lanzarse al ruedo en las próximas elecciones presidenciales del 2022, la también politóloga dijo que no ve muy opcionados a muchos de los que están “en la foto” de ese alianza de centro-izquierda.

“A esa Coalición de la Esperanza le falta un pedazo, no están todos los jugadores y la foto no está completa. Todos son personas muy valiosas, pero es como decir que yo mañana salgo y digo que soy candidata presidencial, pues hombre, le falta pelo pa’ la moña. Yo también siento que a muchos de los candidatos verdes de la Coalición de la Esperanza les falta pelo pa’ la moña para ser candidato presidencial. No puede pasar lo que le pasó a Duque, uno ponerse a bobiar y decir ‘yo quiero ser candidato presidencial’ y qué tal gane, ¿imagínese? Uno no puede correr el riesgo de quedar de presidente en este país”, expresó.

Además, reveló la decisión que ‘los verdes’ tomaron sobre cómo actuarán en los próximos comicios electorales, ¿se unirán a Gustavo Petro?: “Del verde hay gente muy querida, pero no son candidatos viables para ser presidente de la República. En el Partido Verde quedamos que en primera vuelta vamos solos, pero en segunda vuelta el Partido Verde apoyará a cualquier alternativo que pase, entonces sea Petro o sea la Coalición de la Esperanza, sea verde, creo que lo adecuado no es que nos pongamos a ver ballenas, sino que apoyemos cualquier candidato alternativo. Sin embargo, para primera vuelta se decidió que nosotros vamos o solos o con la Coalición de la Esperanza, pero con Petro no vamos. Es una decisión que tomó el Partido Verde, que yo perdí, lo asumo: Yo quería que estuviéramos todos los alternativos electorales”, expresó.

La entrevista completa la puede leer aquí: “A muchos candidatos verdes de la Coalición de la Esperanza les falta pelo pa’ moña”: una entrevista sin tapujos a Katherine Miranda

