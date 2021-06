Iván Arboleda dice adiós al Banfield, el club con el que debutó como profesional

Este 21 de junio, luego de cinco años defendiendo el arco del Club Atlético Banfield (Argentina), Iván Mauricio Arboleda dijo adiós. La decisión de dar un paso al costado del guardameta colombiano la dio a conocer el equipo a través de sus redes sociales.

En un video, el presidente de la Subcomisión de Fútbol del Banfield, Juan Fontenla, informó a la hinchada que a partir del próximo 30 de junio ‘La araña’, como se le conoce al nacido en Tumaco (Nariño), dejará al club por motivos personales y en búsqueda de otros rumbos en su carrera como deportista.

“Venimos a comunicarles la decisión de Mauricio (Arboleda) de alejarse del club. Hemos hecho innumerables esfuerzos para que se quede, pero esto va más allá del tema económico. Son temas familiares y decisiones de cambio y de rumbos futbolísticos”, sostuvo Fontenla.

En el filme también sale el portero de 25 años de edad, que llegó al club cuando apenas tenía 17 y fue al banco de suplentes del primer equipo a los 19; su debut llegó cuando tenía 20 “primaveras”, enfrentando a River Plate en el Estadio Monumental. Junto a Fontenla, leyendo el discurso que tenía preparado, Iván Arboleda manifestó:

“Hola familia banfileña. Es el momento de decir hasta luego. Llegó el momento de tomar la decisión más difícil de mi carrera. Llegué al club siendo un joven plagado de sueños. Cumplirlos me hizo crecer como profesional y, sobre todas las cosas, como ser humano. La contención, el amor y el cariño que me brindaron tanto a mi como a mi familia no lo olvidaré jamás”.