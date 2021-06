Catorce personas heridas en un accidente de tránsito en Aranzazu, Caldas

Accidente de tránsito en el municipio de Aranzazu, Caldas. Foto: cortesía Cuerpo de Bomberos de Aranzazu.

En la tarde de este lunes 21 de junio, sobre las 5:15 p.m., se presentó un grave accidente de tránsito en el municipio de Aranzazu, departamento de Caldas. Una camioneta con 14 personas chocó contra un objetivo fijo, perdió el control y terminó volcado en medio de la vía del sector La Variante. Según las autoridades, todos los integrantes del automotor sufrieron traumatismos.

El oficial Andrés Felipe Velázquez, subcomandante del cuerpo de bomberos de Aranzazu, indicó que recibieron el anuncio de emergencia de la comunidad y acudieron al sitio: “Llamaron a la estación del cuerpo de bomberos informando de un volcamiento de un vehículo en el sector La Variante en la salida del municipio de Aranzazu hacia Neira”. Este relata que, cuando los uniformados llegaron al sitio se encuentran con “un vehículo volcado y catorce personas lesionadas, algunas con heridas graves y traumas craneoencefálicos severos que fueron remitidos a la ciudad de Manizales”.

Acorde al oficial Velásquez, la mayoría de los heridos son de nacionalidad venezolana, y forman parte de un grupo de trabajadores de una aguacatera aledaña al sector. Ahora, las autoridades se pondrán a en cabeza de la investigación para establecer el origen del siniestro:

“Las causas del accidente están por determinarse por las autoridades de tránsito que están haciendo las averiguaciones pertinentes. De las catorce personas que resultaron lesionadas, once son de procedencia venezolana que se encontraban trabajando en una finca aguacatera. El accidente lo atendieron también integrantes de la Defensa Civil, y Policía Nacional con el apoyo de ambulancias del Hospital San Vicente de Paúl que movilizaron a los pacientes”.

El historial de accidentes en esa vía y los ‘líos’ con el peaje:

Este nuevo incidente de tránsito se suma a otros ya ocurridos este año en los corredores viales que conectan con el municipio y las constantes críticas por el peaje de La Estrella, pues, si bien ha estado cerrado en las últimas semanas, los pobladores manifiestan que el dinero recaudado no ha servido para solucionar el mal estado de la carretera.

El pasado 25 de abril ocurrió el volcamiento de un campero en la vía Aranzazu-Salamina, dejando un saldo de cinco personas afectadas. Según expresó la comandante de Bomberos, Angélica Gil Pineda, “dos de las personas lesionadas fueron transportadas en un carro particular y nosotros transportamos las otras tres”. Sin embargo, al parecer las autoridades no avisadas a tiempo del accidente, pues cuando llegaron al sitio ya se había hecho el levantamiento del vehículo.

Otro caso aconteció en la noche del 11 de marzo en la misma carretera. Esta vez, un vehículo tipo Jeep rodó por un abismo aproximadamente 40 metros, por lo que ocho personas resultaron heridas. Al lugar de los hechos llegaron integrantes de la Defensa Civil y bomberos de ambos municipios, que llevaron a cabo el respectivo rescate.

Con respecto a las quejas del peaje La Estrella, y luego de un mes sin estar operando, la gobernación de Caldas lo reactivará a partir del próximo lunes 28 de junio, pero anunció descuentos y se comprometió a mejorar varias vías

El alcalde del municipio de Marulanda, Juan David Grajales, manifestó, en declaraciones recogidas por el diario La Patria, que la gobernación por fin escucho las preocupaciones de la población con la reducción en los costos del peaje y una mejor inversión de ese dinero:

“Entendemos que los recursos no son suficientes, pero aunque habrá disminución en la tarifa, permitirán por lo menos que las personas vean obras. Hay mucho por hacer y todos debemos gestionar recursos. A la gente no le molesta pagar el peaje, lo que se pide es que lo recaudado se invierta, hay tramos muy peligrosos que han cobrado la vida de muchas personas; el que más me preocupa es Aranzazu-Neira que tiene unos sitios muy críticos”, dijo.

