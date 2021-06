Especialistas ratifican que la leche materna es el alimento más completo para los bebés

Imagen de referencia. Un grupo de mujeres alimenta a sus hijos. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A.

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) volvió a defender la lactancia materna como el alimento más completo para el desarrollo de los bebés, en cuanto a que aporta todos los nutrientes necesarios que favorecen el crecimiento del infante. Acorde al gremio de especialistas, y basados en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bebés deben ser amamantados con esta leche “durante los primeros seis meses de vida”.

En un reciente comunicado, la regional Bogotá de la entidad se pronunció sobre algunos puntos sobre la lactancia luego de siguieran circulando versiones que aseguran que la leche materna se debe reemplazar por la leche de fórmula, pues, dicen sus promotores, esta protege a los bebés de virus y les da inmunidad.

- No existen estudios que reporten un beneficio de las fórmulas infantiles en el aumento de talla al compararlo con lactancia materna.

- Las fórmulas infantiles son “parecidas”, pero nunca ofrecerán todos los beneficios de la leche materna, ni son mejores.

- Los beneficios de la lactancia materna están claros, para todos los niños, sin importar su procedencia, se benefician de ella todos, sin importar si viven en un país pobre o subdesarrollado.

El origen del debate:

La polémica se despertó hace algunos días, cuando la panelista de Blu Radio, Paola Ochoa, indicó que durante la crianza de uno de sus hijos, que nació en Estados Unidos, el médico de dicho país le indicó que era mejor alimentarlo con leche en polvo desde los tres meses, pues, a partir de esa edad, las defensas que se transfieren a los bebés son mínimas. “Estas leches son súper enriquecidas tienen un montón de aminoácidos, minerales, vitaminas y eso lo que hace precisamente es que los niños puedan desarrollarse mucho más rápido en talla”, puntualizó.

No obstante, el comentario que mayor debate generó fue cuando manifestó que en algunas zonas se cree que dar leche materna por uno o dos años es de países subdesarrollados, y que, finalmente, la ventaja de la leche materna es que “es muy económica”.

Imagen de referencia. Leche en polvo. Foto: cortesía.

La doctora Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, manifestó, el pasado 18 de junio en entrevista con Blu Radio, que la lactancia materna es la principal fuente de alimentación de los bebés: “Nuestra posición es siempre promover, apoyar y proteger la lactancia materna, porque es el mejor alimento que le podemos ofrecer a los bebés para un inicio saludable de la vida”.

Sin embargo, la profesional manifestó que no es que la leche en polvo sea mala, pues, en efecto, muchas madres no tienen la posibilidad de amamantar a sus pequeños y deben apoyarse en dicha alternativa: “Estas leches tienen formula infantil y sus indicadores tienen especificaciones, son de evidencia médica, porque se deben utilizar para esto. Pero repito, lo más recomendable es la leche materna porque es lo ideal ya que no se compara con una leche de tarro”.

Beneficios de la lactancia, acorde a los especialistas:

Con el fin de ratificar su postura, la SCP divulgó en días anteriores otra comunicación en la cual explicó algunos de los beneficios de la lactancia materna basados en los artículos científicos que han tratado el tema:

1. Es la primera inmunización de un niño, proporcionando protección contra infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y otras patologías potencialmente mortales.

2. La lactancia materna exclusiva también tiene un efecto protector contra la obesidad y la diabetes tipo I y II.

3. Protege contra la ocurrencia de alergias.

4. Evita la maloclusión.

5. Protege contra la aparición ciertas enfermedades no transmisibles de aparición tardía.

6. Se ha asociado con un aumento de la inteligencia, al incrementar el coeficiente intelectual de los niños que son amamantados de forma exclusiva.

7. Igualmente, brinda beneficios en la salud materna: protege a las madres lactantes contra el cáncer de mama y mejora el espaciamiento entre los nacimientos, y también podría proteger contra el cáncer de ovario y la diabetes tipo 2.

