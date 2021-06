Juan Carlos Montes explica por qué grabó el polémico ‘Petrovideo’

El hombre que grabó a Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes y luego metiendo ese dinero en una bolsa fue un cercano del político que incluso trabajó en su alcaldía, se trata de Juan Carlos Montes a quien la Fiscalía General de la Nación alcanzó a interrogar antes de esfumarse por completo y ser un prófugo de la justicia.

El video, que fue grabado en octubre de 2005, se reveló en medio de un debate de control político sobre Odebrecht -en el que participó el exfiscal Néstor Humberto Martínez en noviembre de 2018- por la senadora Paloma Valencia. Las escandalosas imágenes se conocieron en la prensa como el ‘Petrovideo’.

Revista Semana reveló este sábado las declaraciones que entregó Montes al ente acusadoe sobre por qué grabó el momento en el que le entregaba dinero a Petro. “Hay dos razones, yo soy una persona que me gusta llevar como secuencias, me gusta llevar digamos como actas en la vida. Entonces me pareció como para la historia tenerlo. Y dos, porque había notado en el senador Petro, pues cierta displicencia en algunos momentos con algunas personas, pero sin ningún pensamiento, sin ningún objetivo de hacer nada con él (...) ni de venderlo ni de extorsionarlo ni nada de eso”, contó el exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá.

El fiscal que interroga a Montes le pregunta si tenía alguna intención con extorsionar al político con ese video, a lo que respondió: “El video no se graba ni se lleva para extorsionarlo ni para nada de eso, yo le dije en un momento determinado que había sido displicente con algunas cosas, entonces le mostré a Petro el video después de que yo salgo de la Unidad de Mantenimiento Vial, pero no más... y ya se lo mostré, pero él no le dio trascendencia muy grande”.

En el testimonio que publicó Semana, se lee que la Fiscalía también interrogó a Montes sobre el origen del dinero que se ve en el video. Esto respondió: “Esos son recursos que Simón Vélez gestiona con sus amigos oligarcas (...) Simón da la instrucción que se le entregue a la persona que trabaje con él y esa persona me la entrega a mí por allá en la Séptima, en donde venden las loterías”. Y agregó: “La plata no es que sea de Simón, que digan que él sacó de su plata, pensaría yo. Sino que uno de los aportantes o varios recogieron ese recurso y ya”.

El interrogado añadió cómo fue que grabó exactamente esa polémica escena: “La cámara estaba visible, una cámara análoga (...) esas cámaras que prácticamente quedan automáticas de cassette pequeño, se colocó sobre una mesa, se puso ahí y se grabó”, señaló.

El pasado 4 de junio la Corte Suprema se abstuvo de abrir investigación penal contra el senador Gustavo Petro por esta grabación. La Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria determinó que el video fue grabado en octubre de 2005. Por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Del análisis de las pruebas recaudadas en la investigación previa, la Sala también estableció que, de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito, por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio. Concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito.

