Asesinan a manifestante en Cali: le habrían disparado desde un vehículo sin placas

Desconocidos asesinan a otro manifestante en Cali REUTERS/Juan B Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES

En una nueva jornada de manifestaciones en Cali, la Unión de Resistencia de la ciudad, quienes han mantenido el paro vivo desde el 28 de abril, confirmaron que ciudadanos no identificados asesinaron a uno de los jóvenes que se encontraban en las protestas. El ataque ocurrió las 6 de la tarde del viernes en el Puente de los Mil Días, al lugar llegó un automóvil sin placas visibles y desde allí se hicieron los disparos.

Toda la situación se presentó en medio de un enfrentamiento entre el Esmad y los manifestantes luego de que los uniformados intentaran levantar un bloqueo que habían puesto los jóvenes para no dejar pasar vehículos por el sector. Según los manifestantes, en el lugar no se estaba presentando ningún tipo de vandalismo sino se estaba haciendo una toma artística, exposición de fotografía, con pintura y baile, razón por la que no se había permitido el paso a los ciudadanos que se movilizaban por el sector.

“Siendo las 18.25 horas ingresa un carro no identificado al punto de resistencia las Mil Luchas disparando indiscriminadamente contra los manifestantes... Hacemos el llamado a toda la ciudadanía a condenar de manera rotunda este accionar violento. Responsabilizamos al Gobierno nacional, departamental y distrital por estos ataques indiscriminados y exigimos detener esta masacre”, ha añadido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Juan Carlos León, ha explicado que la intervención buscaba “garantizar el derecho a la libre locomoción, así como la seguridad de todos los caleños”. El pasado martes, 15 de junio, el Comité del Paro Nacional anunció el cese temporal de las movilizaciones en el marco de la huelga indefinida iniciada el 28 de abril. Las autoridades estiman en 20 los fallecidos en el marco de las protestas, mientras que las organizaciones sociales sitúan la cifra en más de 60.

Miles de personas asisten, el 13 de junio de 2021, a la inauguración de un monumento en el lugar denominado popularmente como Puerto Resistencia, epicentro de las protestas contra la violencia policia y las políticas del Gobierno de Iván Duque, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr

Junto con esto, la situación política de la ciudad no pasa por su mejor momento, no le paran las controversias al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien ha sido objeto de críticas desde varios sectores de la opinión pública por su gestión durante el paro nacional. Esta vez, tuvo un lapsus en Twitter que sus contradictores no dejaron pasar y se lo cobraron con duros cuestionamientos. El mandatario vallecaucano fue tendencia en la noche del jueves 17 de junio luego de que dejó un particular comentario relacionado con los bloqueos en las vías del país.

“Bloquear es un derecho precioso”, trinó Jorge Iván Ospina hacia las 10:25 p.m., mensaje que rápidamente se viralizó en la red social y que el alcalde borró de su perfil para salvarse de las críticas. Sin embargo, no lo logró.

Varios internautas, principalmente de Cali, tomaron captura de pantalla del tuit del burgomaestre y lo cuestionaron por la difícil situación de orden público que la capital del Valle del Cauca ha enfrentando desde que iniciaron las protestas sociales en abril pasado.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali Colprensa

Los ciudadanos aseguraron que el pronunciamiento del alcalde era “nocivo”, aún más, cuando varias vías del país han sido bloqueadas, lo que ocasionó desabastecimiento de comida, medicamentos e incluso muertes, pues en algunas ocasiones no han dejado pasar ambulancias, que han terminado en lamentables desenlaces.

Pues bien, tras las duras críticas que enfrentaba el gobernante de los caleños, este volvió a referirse al tema, rectificó su publicación, pero no se disculpó ni aclaró el impase que tuvo en la red social, donde tiene casi 170 mil seguidores, y dijo: “Bloquear en Twitter es un derecho precioso, solo en Twitter”.