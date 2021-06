Universidades colombianas le pide al gobierno priorizar la vacunación de sus estudiantes

People arrive to receive a vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at the parking lot of an exhibition centre turned into a vaccination centre, in Bogota, Colombia June 8, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Está claro que la vacunación contra el covid-19 en Colombia avanza a un ritmo relativamente rápido. No obstante, siguen habiendo sectores que piden mayor velocidad o al menos ser priorizados en este momento, como es el caso de los estudiantes universitarios, que este fin de semana solicitaron lo segundo al Gobierno nacional por medio de una carta.

Así lo confirmó la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) por medio de una publicación hecha en Twitter en la que señalaron que “enviamos una comunicación al Sr. Presidente de la República, Ivan Duque, presentando la posibilidad de evaluar la priorización a los estudiantes de Educación Superior en el proceso de vacunación como una medida necesaria para recuperar la presencialidad”.

La solicitud llega en medio de al menos tres coyunturas igualmente importantes: el aumento del índice de contagios por covid-19 entre la población joven, que tiende a durar más en unidades de cuidados intensivos (UCI) que las personas mayores; los esfuerzos que hace el Gobierno nacional en este momento para lograr la vacunación de los docentes colombianos de cara al regreso presencial a las aulas de clase; y la inesperada apertura de la etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación, que deja a las personas menores de 40 años y sin comorbilidades a un sólo paso de inmunizarse.

En ese sentido, la misiva comienza por señalar que la Asociación reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno nacional para darle desarrollo a la educación superior así como por apuntar que no ha sido fácil afrontar el reto de la adaptación a las condiciones impuestas por la pandemia, en términos de aislamiento, para garantizar el desarrollo de los programas académicos de las instituciones de este sector.

Dicho eso, y mencionada la apertura del a vacunación para docentes y personal administrativo universitario, por la cual expresaron agradecimiento, los representantes de Ascún solicitaron que Duque priorice “a los estudiantes de educación superior en el proceso de vacunación como una medida necesaria para recuperar la presencialidad e integralidad del proceso educativo y formativo de nuestros jóvenes, además del alto potencial de transmisión del virus que ellos representan para la sociedad”.

Igualmente, especificaron que se trataría de 2.400.000 jóvenes los que necesitarían recibir el biológico, no sólo para estar protegidos contra el virus, sino también para retomar la vida social de la que llevan aislados por poco más de un año “con todas las consecuencias que se derivan de ello y que, en parte, han incidido en algunas de las expresiones de la crisis social que hemos vivido durante las últimas semanas.

Valga recordar que con las 126.900 dosis de AstraZeneca que arribaron al país este sábado 19 de junio, Colombia ha recibido un total de 19.713.254 vacunas para combatir la pandemia del covid-19. De estas, según el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, se han aplicado hasta la medianoche del pasado 18 de junio 14.409.994 biológicos, incluidos 4.498.342 que corresponden a segundas dosis.

De igual manera, no sobra mencionar que a lo largo de las últimas semanas la misma cartera ha venido priorizando nuevos grupos que no se encontraban contemplados en el plan original, como las mujeres embarazadas. No obstante, estos se han incluido teniendo en cuenta las recomendaciones científicas emitidas por el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia, así como los partes que van emitiendo organizaciones internacionales como la OMS.

Con todo, desde Ascún le manifestaron a Duque que confían “en la racionalidad de nuestra propuesta para el beneficio no sólo de la educación superior sino del país en general. Estaremos atentos a su consideración y, si fuese necesario, al diálogo que usted considere pertinente”. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento del Gobierno nacional sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO: