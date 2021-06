Daniela Ospina habló de la pérdida de su padre y las enseñanzas que le dejó

163

Un 12 de julio del año 2019, el señor Hernán Ospina – padre de la empresaria Daniela Ospina y el futbolista David Ospina – perdió la vida tras una difícil batalla contra el cáncer en la ciudad de Medellín. En repetidas ocasiones, la paisa ha hablado de su progenitor y hoy en un especial por el Día del Padre en el programa de chismes La Red del Canal Caracol, habló de todo lo que aprendió de su padre.

“Siempre recuerdo un papá presente que fue lo más importante, un papá que me dedicó tiempo, dedicó cada momento de su vida y que me acompañó en cada momento de mi vida hasta el último día de la suya, estuvo ahí por mí y para mí”, recordó la ex esposa de James Rodríguez.

Daniela recordó que no quería seguir viendo sufrir a su padre, aproximadamente fueron tres meses muy dolorosos en los que sentía que el mundo se le venía encima y viviendo una realidad que difícilmente se puede tener control de la situación; también mencionó que su padre llegó a pesar 40 kilos después de ser un hombre de aproximadamente 80 kilogramos de peso.

“Llega un momento en que yo le decía a Dios era que primero que me diera fuerza para aceptar las cosas como deben aceptarse, una persona que ya había cumplido su ciclo y no quería verlo sufrir más, llegó un momento de desesperación, de angustia y de intentar que él no se fuera... hubo un momento en mi vida en que cerraba los ojos y le pedía a Dios que lo pusiera a su lado”.

En la misma entrevista realizada para el programa La Red, Daniela recordó todos los aprendizajes que le dejó su padre.

“Siempre estamos apegados a lo terrenal cuando realmente vamos a estar es en la eternidad, nunca nos enseñan a hacer procesos de aceptación a muchas cosas y al final somos seres humanos que nos acostumbramos a todo pero al final vamos siempre para el mismo lugar”.

La paisa también se refirió a que su padre es y siempre será el único amor de su vida, recalcó que tiene una conexión especial con su padre porque han ocurrido situaciones y que simplemente mira para el cielo y refuerza que siempre piensa que es él quién se las pone en el camino.

“Yo era un chicle con él, íbamos a fiestas de esas que te llevan los papás y no lo dejaba bailar con nadie, éramos tan apegados que yo dormí con mis papás hasta los 18 años, hasta que me fui de la casa y obvio yo soy enorme y ya no cabíamos en la cama, dormíamos abrazados y fue muy amoroso, esa fue nuestra conexión”.

Se siente orgullosa de su progenitor, ella misma confiesa que no le gustaba verla triste y siempre ha utilizado eso como su fortaleza recordando cómo le gustaría a él ver a su hija actuando ate distintas situaciones y dando solución a los problemas de la vida.

“Siento que en esos momentos difíciles que he tenido con su ausencia, intento sentir su presencia y hacer eso que él quisiera verme haciendo, hay que quedarse con todos los bonitos recuerdos y desde algún está ahí observándome para que siga haciendo todas las cosas que él siempre me pidió que hiciera”, puntualizó Daniela Ospina al programa La Red.

<b>Daniela Ospina como empresaria</b>

Tras el Voleibol, Daniela Ospina incursionó en el campo empresarial y en 2017 lanzó su marca de ropa deportiva de nombre Danfive. Y, la cuenta de Instagram del negocio va por los 238 mil seguidores.

