Beta sigue con la racha ganadora en el Desafío ‘The Box’ y sentencia al ‘Mono’

Este 18 de junio el juego se vivió con intensidad en el Box Azul, el espacio adecuado para las pruebas acuáticas donde los participantes de Beta y Alpha tuvieron que demostrar su destreza en el agua. Esta vez, el premio era ni más ni menos que garantizar un ciclo con alimentación y para los perdedores soportar varios días con hambre.

Desde el pasado 15 de marzo, los colombianos empezaron a ver en sus televisores la nueva edición del tradicional ‘Desafío’ de Caracol Televisión. El reality show se ha realizado cada año, a excepción del pasado 2020, cuando, al igual que otros grandes eventos y programas que solían disfrutar los ciudadanos, tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

En la competencia de este viernes, Beta consiguió hacer los relevos por la pista más rápido y por ende, lograron superar a un equipo morado que acaba de perder a dos de sus integrantes, Ángela y a su capitán Óscar, mejor conocido como ‘Olímpico’. El ánimo de Alpha parece no mejorar y esta nueva derrota los llevará a pasar un ciclo entero sin comida.

Por su parte, el equipo azul que sigue con su racha ganadora desde la última fusión. Se quedó con el poder de sentenciar una vez más a un integrante de Alpha y después de haber eliminado a su ficha más importante, se fueron por la segunda, ‘Mono’. “Mono es explosivo pero tiene algo que le juega en contra, desespera a la gente”, comentó Karen, quien poco a poco va tomando el liderazgo de los azules.

“Él pasó a ser el líder, y eso es un punto a favor y yo votaría por él”, dijo Galo, quien apenas regresó al juego en remplazo de Dagómez.

La reacción de Alpha fue de sorpresa y de entender la estrategia de los azules, “le están tirando a los más fuertes”, dijo ‘Mono’.

Olímpico se despide de ‘Desafío The Box’

Óscar Muñoz (Olímpico) fue el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2018’. Y, en calidad de exparticipante llegó al ‘Desafío The Box’ con el objetivo de triunfar nuevamente. Junto con él también habían participado dos exconcursantes más en el Desafío ‘The Box’: Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin), quienes ya salieron también de la competencia, por lo tanto, Olímpico era el único que quedaba en pie entre las nuevas caras que entraron a esta versión del reality.

Pero como él mismo lo dijo, su momento llegó. Luego de que Alpha perdiera tres pruebas seguidas, Juan Manuel Gil, capitán de Beta y quien ya estaba sentenciado al ‘Desafío a muerte’, aprovechó la ocasión y sentenció a Olímpico. De este modo, el clavadista y extaekwondista lucharon por su cupo en el reality en la prueba de eliminación que fue vista durante el capítulo de este jueves 17 de junio.

“Yo quiero enfrentarme con Olímpico. Si salgo me enfrenté con él, sino salgo excelente. ¿Miedo? Sí obvio, todos sentimos miedo, como yo les decía a los de Beta, cuando me he tirado de 21 metros (es clavadista) me da miedo, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. El man es perro viejo, él tiene el triple de competencias encima que uno, pero no importa. Entonces vamos por Olímpico”, le expresó Juan Manuel a su equipo al momento de ponerle el chaleco de la sentencia a Óscar Muñoz.

Desafío ‘The Box’ es la nueva versión del reality en la que hombres y mujeres de todas las regiones del país se unen para poner a prueba sus habilidades físicas y mentales para ganar 800 millones de pesos. La competencia se vive en una ciudadela construida en medio del maravilloso paisaje de Tobia, Cundinamarca, lejos de las metrópolis, del ruido y contando con todos los protocolos de bioseguridad.

