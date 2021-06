Así luce Valentina Lizcano en la última etapa de embarazo de su hija, Alma

En septiembre de 2014, Valentina Lizcano tuvo su primer hijo. Foto: redes sociales

La actriz caleña Valentina Lizcano llegó a la semana 39 del embarazo de su hija Alma. Está a sólo días de tener entre sus brazos al fruto del amor con Gulio Ianelli. En su cuenta de Instagram realizó una publicación donde deja ver el tamaño que ha alcanzado su abdomen con un reflexivo mensaje en el cual habla del aprendizaje que esta experiencia le trajo.

En cuanto a por qué eligió Alma como nombre, la actriz dijo en entrevista para AutoStar TV afirmó: “Todos los días les preguntaba a Salvador y a mi esposo si tenían propuestas y no llegábamos a ningún acuerdo hasta que les dije: ´- ¿y si yo le pregunto a ella y le digo que me hable en meditación o en mis sueños como se quiere llamar? - (…) me dijeron sí, y lo hice, le pregunté y en meditación y empecé: Alma, Alma, Alma, me sonaba ese nombre (…) les dije: Creo que ella se quiere llamar Alma”.

Tomada de Instagram @valelizcano

Aquí observando este cuerpo/ contenedor de nuestras almas. Cuánto se puede aprender con tan solo ver la naturaleza en acción y así aprender a amar la impermanencia, el cambio , transformar la visión de siempre querer verte o sentirte de una sola manera y gozar con cada paso y proceso que nos invita la vida a dar.

Te Amo Alma #39semanas #pregnant #maternidadensanalocura. Cuéntame que te ha enseñado tu cuerpo y sus procesos? L@s leo...

La influenciadora, que cuenta con más de un millón de seguidores en la red social, ha recibido cientos de comentarios que los internautas han dejado expresando el cariño y lo hermosa que se ve durante el proceso de gestación.

“Ay Dios mío que belleza”, “Divinas”, “Ya te falta poquito”, Preciosa” y “Estás radiante Vale”, son algunos comentarios que famosas como Carolina Cruz, que también es madre de dos pequeños, han expresado a la exprotagonista de novela.

Recientemente, la influenciadora compartió un tierno y reflexivo mensaje a su hija que está por nacer y en el cual hace alusión a la difícil situación del mundo, pero resalta que contará con todo su apoyo como madre.

“Amor mío creces dentro de mí mientras el mundo arde, mientras transitamos como humanos un bardo que como todo bardo nos catapulta a la transformación, y tú y yo sí que estamos en transformación mi preciosa. No puedo prometerte un mundo perfecto (me encantaría poder hacerlo) pero lo que sí te puedo prometer es acompañarte y apoyarte en la construcción de tu mundo interior, donde la diferencia no separa si no que nutre, donde la gratitud, la compasión y el amor universal gobiernen y donde tú sepas que eres libre. No veo la hora de mirarme en tus ojitos”.

Post en Instagram de Valentina Lizcano. Foto: Instagram @valelizcano

Un poco de la carrera de Valentina Lizcano

Colombia la conoció como participante de ‘Protagonistas de Novela’ en su versión de 2004. En aquel tiempo, Ana Rivera y Kike Duque fueron los ganadores del reality de actuación.

Dejando atrás su etapa en el reality, Lizcano ha actuado en varias telenovelas como ‘Aquí no hay quien viva’ (2008), ‘La reina del sur’ (2011), ‘Polvo carnavalero’ (2017), la serie web ‘La nena’, ‘La reina del flow’, entre otras

También incursionó como presentadora en ‘Bichos’ (2005) y exploró la radio trabajando en ‘Los 40′.

SEGUIR LEYENDO