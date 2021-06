El balance de Jorge Luis Pinto y Richard Páez tras el empate entre Colombia y Venezuela por Copa América

Jorge Luis Pinto y Richard Páez analizaron el 0-0 de Colombia y Venezuela por la Conmebol Copa América 2021

Tras presenciar el empate 0-0 entre Colombia y Venezuela por la segunda fecha de la Copa América 2021, el entrenador venezolano Richard Páez, con pasado en la dirección técnica vinotinto y en el fútbol colombiano con Millonarios, analizó el juego y las características del partido con el que el país fronterizo consiguió su primer punto en el certamen continental de la Conmebol.

En diálogo con el programa El Alargue de la emisora Caracol Radio, Páez fue contundente al asegurar la falta de jerarquía que tuvo Colombia a la hora de convertir goles y enfrentarse a la muralla defensiva que planteó el técnico portugués José Peseiro junto a la brillante actuación del guardameta juvenil, Wuílker Faríñez.

Páez, entrenador del primer equipo vinotinto entre 2001 y 2007, fue enfático en que la lógica de los últimos años aplicó en el clásico del cono norte sudamericano, en el que Colombia no fue capaz de vencer a Venezuela y le costó mucho marcarle gol. También tomó en consideración que ‘La Tricolor’ no supo aprovechar que los venezolanos no contaban con sus mejores hombres, producto del alto contagio y casos de coronavirus que forzaron a Peseiro a armar un plantel improvisado lleno de volantes mixtos y defensas, salvo por el número ‘9′ y capitán, el delantero centro Fernando Aristeguieta.

No se sale de la costumbre de los partidos que ha habido entre Colombia y Venezuela. Cuando todo el mundo piensa que Colombia siempre gana, no le puede sacar los resultados a esta Venezuela y mucho menos hoy con un equipo accidentado y que se ha establecido en la últimas horas. Peseiro ha construido una solidez defensiva. A Colombia le faltó categoría para hacer los goles y es algo que debe ir construyendo

Páez, campeón de la Copa Colombia 2011 con Millonarios, es gran conocedor del balompié de ambos países, por lo que fue contundente al rescatar los intentos de Colombia que no se pudieron concretar frente a un equipo que se metió totalmente atrás. También elogió la organización en la zaga defensiva de su país para recuperar el repliegue:

Yo vi un equipo que intentó, que trató de mostrar el juego, pero le faltó jerarquía para meter los goles. Cuando los equipos se meten atrás, hacen el máximo de su esfuerzo por llegar, lo difícil es construir la última jugada y tener la precisión para definir, tener la jerarquía en el área, y eso le faltó a Colombia. Donde se le ven las costuras a Venezuela es cuando quiere elaborar jugadas, porque no hay la sensibilidad en el pie para hacer pases gol o jugadas de transición rápida. Venezuela supo resolver el partido

Jorge Luis Pinto valoró el esfuerzo de Colombia por derrotar el bloque defensivo de Peseiro

También, en conversación con el programa El Alargue de Caracol Radio, el técnico santandereano mundialista con Costa Rica en 2014, hizo un balance del partido de la fecha 2 entre colombianos y venezolanos.

Lo primero que dijo el entrenador fue que en su experiencia, en más de 36 años como técnico, nunca ha sido sencillo romper un bloque ultradefensivo con 5-4-1.

No es fácil atacar a un equipo que le hace el 5-4-1, yo lo he hecho, y a pesar de eso, Colombia tuvo muy buenas opciones de gol, eliminó toda posibilidad de ataque de Venezuela. Colombia hizo lo necesario para ganar el partido, desafortunadamente tuvo un ángel en el arco como Faríñez, y cuando se transforma es un fenómeno

Pinto fue consciente de que una de las ausencias de Colombia fue una alternativa de desequilibrio ofensivo por banda izquierda, haciendo referencia a William Tesillo, quien no puede cumplir las mismas funciones de Frank Fabra o un lateral con proyección en ataque, pese a la inclusión de Luis Díaz como extremo izquierdo que fue expulsado:

Todo lo que hizo el equipo lo valoro, la única falla fue que pudo haber abierto la cancha con un hombre de más funciones de ataque en el sector izquierdo. En eso, Colombia está un poco descompensada en el sector izquierdo, es lo único que le faltó a Colombia, hubo múltiples opciones, pero le faltó el gol. Fue un partido bien diseñado

El entrenador colombiano también exaltó el trabajo deportivo hecho por Mateus Uribe y su crecimiento, un volante con llegada al área, tal como lo hizo Edwin Cardona y habitualmente lo practica James Rodríguez:

Me ha gustado mucho lo de Uribe, si hubiera hecho ese gol, mejor dicho, encontrar un volante que llegue al área es difícil. Cuadrado tiene que mantenerse ahí donde él desequilibra, ese fue un gran error de Queiroz, que no le dio la posición natural

Sobre el propio Cardona, habló de lo duro que es romper el esquema defensivo en su constante lucha por la regularidad:

Yo pienso que a Cardona le falta más regularidad, eso no hay que negarlo. Todos los técnicos que lo han tenido, han luchado por eso. Lo que hizo en los primeros 20 minutos fue sensacional, pero se diluye, se pierde, después desaparece del partido y empieza a jugar muy atrás. El 5-4-1 metido en el último cuarto es, para mí, invencible. Hay que reconocer que los sistemas defensivos se imponen por todo el poder ofensivo de cualquier equipo

