La pelota no quiso entrar: El 1x1 de los jugadores de la Selección Colombia en el empate ante Venezuela

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Venezuela - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 17, 2021 Colombia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Diego Vara

La Selección Colombia empató 0-0 con su similar de Venezuela por la segunda fecha de la Copa América Brasil 2021 y llegó a cuatro puntos.

La Tricolor fue muy superior, nunca sufrió en defensa, jugó casi todo el partido en terreno del rival, pero el gol no llegó tras una espectacular actuación del portero de la Vinotinto: Wuilker Faríñez.

El jugador Yerry Mina (d) de Colombia lamenta hoy una jugada contra Venezuela, durante un partido por el grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr

David Ospina: Fue un total espectador durante el partido, nunca Venezuela hizo un remate a su portería, de ninguna manera fue exigido, pero estuvo atento en los escasos centros y pases desde los costados.

Daniel Muñoz: Fue muy importante en el primer tiempo con sus salidas, entendió perfectamente cómo hacer los relevos por la derecha con Juan Guillermo Cuadrado y buscó el espacio para atacar y enviar el centro al área.

En una jugada de este estilo la mandó rastrera, pero por milímetros Yerry Mina no pudo conectar cuando se estiró con sus pies. Fue la más clara de Colombia en la primera parte. En marca se mostró seguro por su sector.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Venezuela - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 17, 2021 Colombia's Miguel Borja in action with Venezuela's Francisco La Mantia REUTERS/Diego Vara

Yerry Mina: En la pelota quieta fue el referente en ataque del equipo colombiano, siempre las marcas de los venezolanos en doblaje estuvieron sobre él y tras una jugada en ataque y un gran pase de Muñoz estuvo a punto de anotar.

Sin embargo, por muy poco no pudo empujarla para gol. En defensa no sufrió, pues la apuesta de la Vinotinto no fue ir a la ofensiva.

Dávinson Sánchez: Ante lo poco que provocó Venezuela en ataque no tuvo que intervenir casi en nada en defensa, fue seguro y despejó cuando tuvo que hacerlo tras los centros de los venezolanos. Ya con la pelota en sus pies estuvo sereno y entregó bien para darle salida desde atrás al seleccionado colombiano.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Venezuela - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 17, 2021 Colombia's Juan Cuadrado clashes with Venezuela's Yangel Herrera during the match REUTERS/Diego Vara

William Tesillo: Tuvo una de sus mejores actuaciones desde que lo hace como lateral izquierdo de la Selección Colombia. Fue una pared cuando Venezuela intentó atacar por su franja, pero esta vez le sumó mucha profundidad a su actuación, piso el área contraria y hasta de cabeza asistió, pero sus compañeros no supieron aprovechar sus incursiones.

Wilmar Barrios: Repartió balones de derecha a izquierda siendo el mediocampista que sirvió de eje para el inicio del fútbol de los colombianos. En marca fue quien aguantó el partido en la mitad y fue vital para cortar las pocas intenciones que tuvo Venezuela desde el centro del campo.

Matheus Uribe: No tuvo tanta labor defensiva y se le vio con libertad para soltarse e ir a pisar el borde del área, con sus movimientos le liberó espacios a Edwin Cardona para que pudiera crear con mayor tranquilidad y con la pelota cuando pudo descargó sobre los extremos con cambios de frente.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Venezuela - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 17, 2021 Colombia's Davinson Sanchez in action with Venezuela's Luis Mago REUTERS/Diego Vara

En el segundo tiempo tuvo una impecable chilena tras un superlativo pase de Cuadrado, pero se mostró imponente Fariñez enviándola al tiro de esquina.

Juan Guillermo Cuadrado: En su acostumbrado juego fue muy importante con sus centros para meter a Venezuela en un arco en el inicio del partido, le metió un espectacular pase a Zapata por la mitad, pero el delantero no pudo concretar.

Edwin Cardona: En la primera mitad fue el jugador más importante. Cada vez que la tocó se creó una jugada de peligro a favor de Colombia. Con su pausa inteligente la mandó al espacio para que se aprovecharan los ataques, pero sus compañeros no lograron concretar.

Luis Fernando Muriel: No estuvo fino en definición, en dos rebotes que le quedaron en el primer tiempo la envió por fuera con potencia, estuvo enredado luchando con los centrales venezolanos y no pudo hacer efectiva su acostumbrada dupla con Zapata. Al minuto 61, sin poder cambiar la historia del juego, fue reemplazado.

Duván Zapata: El ‘Toro’ fue el atacante que más buscó el gol manteniendo un espectacular duelo con el portero Wuilker Fariñez. En el primer tiempo lo intentó en tres ocasiones, pero siempre el venezolano figuró con impresionantes atajadas. Con su potencia se impuso ante los centrales venezolanos, en una de esas escapadas tras un genial pase de Cuadrado dejó a tres futbolistas en el camino y luego remató para el lujo del exportero de Millonarios. Dejó el campo al minuto 72′.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Venezuela - Estadio Olimpico Pedro Ludovico, Goiania, Brazil - June 17, 2021 Colombia's Juan Cuadrado in action with Venezuela's Yohan Cumana REUTERS/Amanda Perobelli

Jaminton Campaz: Ingresó por Luis Fernando Muriel al minuto 61 e hizo su debut con la camiseta de la Selección Colombia. Al inicio lució algo desubicado dentro del campo, pero poco a poco empezó afianzarse con confianza que le dio hasta para pedir la pelota. Buscó una sociedad con Luis Díaz principalmente recostado sobre la izquierda.

Luis Díaz: Entró por Edwin Cardona al minuto 61 y con su acostumbrado desempeño intentó ataques por la izquierda buscando ganar la línea final. En una de estas entró hasta al área, pero tomó mal la decisión final, en lugar de rematar buscó un pase para Borja y el balón fue interceptado por la defensa venezolana. Al 90′+3′ vio la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre La Mantia.

Miguel Ángel Borja: Ingresó al minuto 72′ por Duván Zapata, pero no tuvo una sola oportunidad clara de anotar. Lució solo en ataque y perdido entre los centrales venezolanos. Un ataque suyo logró hacer salir a Fariñez del área, pero no logró darle buen fin a su corrida hacia la esquina derecha.

De chilena intentó dentro del área asistir para sus compañeros en una clara oportunidad en el remate del encuentro, pero Fariñez que fue la gran figura del partido impidió que la pelota llegara a feliz término.

En la próxima jornada los colombianos enfrentarán a Perú con las bajas de Luis Díaz y Matheus Uribe.

