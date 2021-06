“A cada persona le llega su karma”: ‘La Segura’ confesó que un amigo le sacó la camioneta sin permiso y la estrelló

Foto tomada de Instagram @La_Segura

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más reconocidas en en el país por cuenta de sus millones de seguidores que son apenas una muestra de su éxito en las plataformas digitales, desde las cuales también suele compartir aspectos de su vida personal.

Hace unas semanas, la influencer llamó la atención de sus seguidores luego de publicar un video donde aparecía llorando por recibir la camioneta que tanto había soñado desde que comenzó a crear contenido. Esta adquisición, que fue fruto del trabajo que ha realizado Natalia desde hace varios años, es un modelo 2021 y a principios de este mes llegó al país, convirtiéndose en el primer ejemplar vendido en Colombia.

Lo cierto es que, este jueves 17 de junio la caleña contó el mal momento que tuvo que pasar con su vehículo por culpa de uno de sus amigos. Por medio de un video en sus historias de Instagram, la youtuber contó, muy preocupada, que un amigo sacó su camioneta durante la madrugada y la estrelló.

Aunque las historias fueron borradas por ‘La Segura’ minutos después, varias páginas de chismes de Instagram la replicaron.

“Oigan ustedes no saben todo lo que me está pasando por mi vida en estos momentos, o sea estoy colapsada, siento que voy que voy a estallar. Ayer en la noche o en la madrugada, no sé, un amigo a quien le abrí las puertas de mi casa, al que hemos ayudado con todo el corazón, al que hemos brindado la confianza, sacó mi camioneta sin permiso”, detalló la influenciadora.

De acuerdo con su versión, ella se encontraba descansando en su casa cuando recibió una llamada para avisarle que su amigo había sufrido un accidente. Según relató ‘La Segura’, la persona que se llevó su camioneta la estrelló y luego se volcó.

“No sé como sacó las llaves de mi casa y sacó mi carro. Jamás diría el nombre de esa persona porque jamás haría algo para dañar la reputación de nadie. Yo creo que a cada persona le llega su karma. Simplemente les estoy contando eso para que tengan una enseñanza de ver a quien le dan la mano y le abren la puerta de su casa”, sostuvo.

Aunque fue una noticia fuerte por el valor sentimental que tiene el vehículo para ella, admitió que se preocupó más que todo por el estado de salud de su amigo, sin embargo, no compartió su diagnóstico.

“Casualmente como es la vida se accidentó horrible la camioneta volcó y está vuelta mierda y claramente por encima de cualquier cosa de lo que le haya pasado a la camioneta a mi lo que más importa es que el esté bien de salud y se recupere, pero a parte de eso imagínense la impotencia que yo puedo sentir, la decepción de tener que comprender cómo una persona se le ocurre coger la camioneta de otra persona y salir en ella”, manifestó la caleña un poco decepcionada.

La camioneta que compró la influenciadora fue una Mercedes Benz Gle450 4matic, que tendría aproximadamente un valor de 293 millones de pesos. De igual forma, está ensamblada con tecnología de punta, posee comandos de voz, un sistema de luces led en los laterales (puertas y tableros), tiene espacios digitales e incluye varios modos de manejo

