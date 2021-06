Le robaron su bicicleta a deportista paralímpico al norte de Bogotá: “Nos robaron la tranquilidad”

Deportista paralímpico denuncia que le hurtaron su bicileta al norte de Bogotá.

Durante el pasado puente de fin de semana, Michael Romero, de 30 años, decidio salir de Bogotá en su bicicleta para asistir al Gran Fondo Nairo Quintana, en horas de la tarde, de regreso a su casa, luego de una gran jornada de entrenamiento, dos sujetos lo abordaron en el barrio Bosques del Pino, en la localidad de Usaquén, donde en video quedó evidenciado el robo de su bicicleta, la cual tiene un valor aproximado de 9 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado por el diario El Tiempo, en este punto del norte de Bogotá, Michael fue abordado por sujetos que lo amenazaron con arma blanca y arma de fuego, al momento de resistirse estos dicidieron golpearlo. Al final, estos lograron llevarse la bicicleta, de marca Langma Adv de color negro.

En entrevista con el medio bogotano, Romero contó que él tiene una lesión neuromuscular en la pierna derecha la cual, según él: “me impide aplicar la fuerza que aplicaría una persona convencional”, ante ello agregó que “la bicicleta para mí lo es todo. Más allá de un juego de ruedas y un pedazo de marco, es parte de mi vida, me lo ha dado todo y por eso duele tanto”, indicó la vícitima del hurto.

El joven dio a conocer por medio de sus redes sociales el robo y contó que tras robarle su bicicleta, reflexionó “Claramente mi vida no vale lo que costaba mi Bici, estoy golpeado, pero vivo y es lo que cuenta, pero cómo me duele perderla”.

“¡Nos robaron la tranquilidad! la situación de inseguridad se salió de las manos. Después de haber hecho una excelente participación en el @gfnairoquintana de sentirme felíz con las sensaciones más allá del resultado, todo se convirtió en amargura al querer volver a casa. Mis compañeros que me trajeron me dejan cerca a mi lugar de residencia, me desplazo a la misma y a metros de llegar me amenazan y golpean con arma de fuego”, relató en la publicación.

Ante su pérdida el joven emprendio una colecta para poder obtener una buena bicicleta y así lograr seguir entrenando para participar en el próximo campeonato nacional de pista y ruta de paracycling, el cual será en un mes.

Usted puede hacer su donación en la cuentas que dejó al joven deportistas en su publicación. “Esperamos lograrlo antes del 20 de Julio, pues en esta semana se espera se estén llevando a cabo los nacionales de ParaCycling en Bogotá”, indicó Romero.

Al consultar la página en la que se puede contribuir, el joven ha logrado recaudar cerca de 2.060.000 pesos.

El 77 % de los habitantes de Bogotá se sienten inseguros

Tras más de un año de pandemia, la crisis económica derivada de esta ha desatado varias problemáticas, entre ellas la inseguridad, la cual, según lo informado por el director del programa ‘Bogotá cómo vamos’, Felipe Bogotá, la percepción de esta se encuentra concentrada en tres localidad de la ciudad: Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Según lo revelado por esta iniciativa, que analiza los cambios y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, la mayoría de los capitalinos se sienten inseguros en la ciudad debido a los altos índices de asaltos, hurtos y otros delitos. De acuerdo con el estudio, la situación es tan crítica que, por localidades, la percepción de seguridad no supera el 15%.

Entre las zonas con mayor percepción de inseguridad se encuentran: la Avenida 1 de Mayo con carrera 10 - la Carrera 10 entre calles 6 y 26 - la calle 3 con carrera 30 - la Avenida 6 con carrera 27 - El puente de la Avenida 68 con calle 72 - la zona de la Avenida Caracas con calle 13 - la Zona céntrica de Fontibón y la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, entre otras.

“El 77 % de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura y el 68 % de ellos en los barrios. En el momento de analizar esto se evidencia que los hombres se sienten más inseguros y prevalece esta percepción en los niveles socioeconómicos bajos especialmente en las localidades ubicadas en el sur de la ciudad. En las localidades donde más aumentaron los hurtos es en Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal”, afirmó Felipe Bogotá.





