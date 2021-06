“Fui provocado y la impotencia jugó en mi contra”: Sebastián Viera ofrece disculpas tras pelea en el Campín

Luego de conocer las sanciones emitidas desde el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), por una trifulca que involucra a siete futbolistas de la Liga BetPlay adscritos a Millonarios y Junior de Barranquilla, uno de los protagonistas del escándalo pospartido se pronunció para ofrecer disculpas por su conducta, que afectó la imagen deportiva del club barranquillero.

Se trata del portero uruguayo Mario Sebastián Viera, quien recibió tres fechas de suspensión por parte del ente rector del fútbol colombiano y deberá pagar la suma de 484.544 pesos como multa por su comportamiento.

De acuerdo con la Dimayor, el experimentado futbolista uruguayo recibió una sanción por conducta violenta en contra de un jugador adversario, lo cual está contemplado en el reglamento como norma en los artículos 63-D y 47-F del código disciplinario único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Dentro de sus determinaciones, el Comité Disciplinario de la Dimayor optó por multar económica y deportivamente a siete protagonistas de una gresca entre embajadores y tiburones, entre los que están Ricardo ‘Caballo’ Márquez, Felipe Banguero, Sebastián Viera, Willer Ditta, Larry Vásquez, Didier Moreno y Homer Martínez por los hechos presentados en el estadio Nemesio Camacho El Campín en la tarde del pasado domingo 13 de junio.

Entre los involucrados en la pelea estuvo el capitán del cuadro atlanticense, Sebastián Viera, quien en la jornada de este jueves 17 de junio se pronunció desde su cuenta de Twitter para reprochar lo sucedido y ofrecer excusas públicamente por haber reaccionado violentamente hasta llegar a los camerinos del Campín y continuar la pelea con los futbolistas del club bogotano.

Esto dijo el portero de Junior en la red social:

Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa.