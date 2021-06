Niños de bajos recursos en Bogotá recibieron celulares para estudiar

Diego Mora (c) acompaña a sus hijos Isabela (i) y Juan Diego mientras dibujan y escuchan el programa de radio Aprende en Casa de la Secretaría de Educación durante el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, el 5 de junio de 2020, desde su apartamento en Bogotá (Colombia).EFE/Carlos Ortega

La pandemia tuvo un impacto significativo en los métodos de educación usados en el país, por primera vez los estudiantes tuvieron que quedarse en casa y hacer uso de conectividad virtual para tomar clases. La dificultad en todo el territorio colombiano es que un gran porcentaje de la población no tiene los recursos necesarios para tener celulares o computadores que faciliten que los niños y niñas puedan tomar de forma normal las clases y a esto se le suma, que no todos los ciudadanos tiene acceso a redes bien sea porque el internet no llega a sus lugares de vivienda o que por recursos no pueden pagar el costo del internet.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, una compañía decidió donar celulares a niños y niñas de escasos recursos económicos que viven en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, los estudiantes hacen parte de la Fundación Colombianitos.

El fin de la empresa es que los menores participen de las actividades virtuales, envíen trabajos, puedan usar los aparatos electrónicos para divertirse y además, puedan comunicarse con sus familiares. Por lo que la fundación agradece a la empresa su donación y la oportunidad de que los niños y niñas puedan.

“La mejor forma de construir país es formando a las nuevas generaciones, gracias a esta donación nuestros colombianitos podrán estudiar en esta época de virtualidad y alternancia”, aseguró Gladys Sanmiguel, directora ejecutiva de la Fundación Colombianitos.

RCN Radio, señaló que esta donación ayuda a niños como Dayron López, de 12 años, que actualmente cursa séptimo grado y cuenta que tener clases virtuales ha sido muy complicado para él, pues sus estudios se han visto afectados porque en su casa sólo cuentan con el celular de su mamá, y cuando ella sale a trabajar, no puede continuar con las clases.

Esta iniciativa llegará a otras ciudades del país, como Barbosa (Antioquia), Tocancipá (Cundinamarca) y Puerto Tejada (Cauca).

<b>Regreso a clases en Bogotá</b>

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció hace una semana atrás que los colegios y las universidades pronto volverán a la presencialidad con control de aforo y manteniendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación.

“En el caso de colegios y universidades, el sector económico mas importante no solo para hoy sino para el futuro en largo y mediano plazo, ha tenido un enorme sacrificio, el costo que han pagado nuestros niños, niñas y jóvenes es muy alto. Este sector no va a tener limitaciones de horario de ingreso o salida pero si deben cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la Secretaria de Educación”, mencionó, Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Esto debido a que los niños y niñas han tenido grandes afectaciones por esta modalidad tanto en lo económico como en lo psicológico, pues las carencias que sienten las traen constante irritación, tristeza, frustración entre otras actitudes.

“Es necesario poder garantizar mejores condiciones de desarrollo para los niños, que incluyen una nutrición adecuada, el acceso a la educación y la socialización. Esto con el fin de superar las afectaciones que dejó la pandemia”, aseguró Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social





