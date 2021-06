Exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá acusado de supuesto acoso sexual contó que, tres meses después, no hay denuncias en su contra

Néstor Daniel García

En el mes de marzo, el director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, Néstor Daniel García, renunció al cargo aduciendo motivos personales ante la Secretaría de Gobierno, dimisión que le fue aceptada.

La decisión se conoció horas después de que la concejala del Partido Alianza Verde Lucía Bastidas denunciara a través de su cuenta de Twitter que García habría acosado a varias jóvenes, al parecer aprovechando su cargo en el distrito.

Bastidas señaló que, la denuncia se la hizo llegar al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, ya que es la Secretaría Distrital a la que corresponde esa dirección, pero también a la Secretaría de la Mujer.

“Denuncias de acoso sexual de jóvenes mujeres para que pudieran ingresar a la Secretaría de Gobierno de parte de García, informé apenas me llegó denuncia a Luis Ernesto Gómez, Secretaría de la Mujer y le pido a la Personería de Bogotá indagar si conocían del tema en la entidad y protección a víctimas”, escribió la concejala.

Néstor Daniel García era parte de la Alianza Verde, fue candidato la gobernación del Quindío por ese partido y también intentó un puesto en el Concejo de Bogotá en 2019. En enero de 2020 la alcaldesa Claudia López lo nombró para que fuera el encargado de liderar los diálogos sociales desde el distrito con la ciudadanía. Sin embargo, luego de las denuncias que el señala como anónimas su vida a cambiado y el proceso de investigación no ha avanzado.

En entrevista con la Revista Semana, el exfuncionario comentó como se encuentra actualmente y que ha pasado luego de 90 días. Entre todo aseguró que lo que más le genera indignación de lo sucedido es que la misteriosa víctima que lo señaló de ofrecerle trabajo a cambio de favores sexuales, hoy no aparece y su denuncia solo existió en el cabildo, porque no se hizo oficial ante las autoridades.

“La Fiscalía (General de la Nación) no me ha llamado hasta el momento. ¡Porque ni siquiera existe una denuncia formal en mi contra! Interpuse un derecho de petición ante la Fiscalía para que se me indicara si existe alguna denuncia contra mi, o algún requerimiento, pero el ente investigador me respondió que no hay indagación o procedimiento alguno”, contó García.

En cuando al proceso ante el Concejo de Bogotá, el sujeto anotó que la carta que fue de carácter anónimo, fue remitida a la oficina de control disciplinario de la Secretaría de Gobierno, donde la investigación sigue en curso.

“Lo que ha hecho esta oficina es responder el correo electrónico desde el cual se lanzó el anónimo, solicitándole a la supuesta denunciante que se haga presente de manera física o virtual (audiencias por Teams) para que amplíe o ratifique su denuncia. Hasta el momento ni siquiera se ha respondido ese e-mail ni aparecido un ser humano doliente de eso”, relató el militante del partido verde.

En el espacio, aprovecho para habar de lo sucedido y aseguró que se siente tranquilo porque, de acuerdo con García, nunca ha tenido comportamiento inapropiados con mujeres que competieran lugar de trabajo con él.

Pese a esto, no solo fue la carta anónima, sino que en otra una carta de renuncia de una funcionaria, una mujer aseguraba que se había sentido “vulnerada en múltiples maneras” por Daniel García a lo que el responde que estas acusaciones, también, son falsas.

“Lo que dice en esa carta no es cierto, nunca me mostró alguna indisposición con mi trato durante más de un año de trabajo juntos. No peleamos y la única situación que se me ocurre que pudiese generar molestia fue respecto al enfoque que mis superiores le dieron al programa “Observatorio de Conflictividad Social”, donde sí me expresó su molestia y me dijo que por eso renunciaba a su contrato. Nada más”, se defendió el exfuncionario de la alcaldía de las acusaciones en su contra.

En la entrevista comentó, además, que adelantará un proceso contra las personas que acusa de haber confabulado contra él e hicieron dichas acusaciones, pues tiene pruebas como chats, fotos y demás.

“Acabo de presentar denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación en contra de múltiples sujetos por determinar que pudieron haber participado en la elaboración y publicación de ese anónimo”, contó.





