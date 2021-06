Natalia Gaitán podría reaparecer con Sevilla femenino

Archivo: La capitana de la selección colombiana de fútbol, Natalia Gaitán. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

La bogotana Natalia Gaitán estaría a disposición del técnico argentino Cristian Toro en su esperado regreso a la competición balompédica luego de estar ausente por seis meses, debido a una ruptura de ligamento cruzado de la que fue intervenida a finales de noviembre.

Gaitán sería de la partida en los últimos dos partidos del Sevilla femenino, uno de los cuales se jugaría este domingo ante el Athletic de Bilbao.

El regreso de la bogotana con el Sevilla podría mejorar la situación del club, que ocupa la novena posición en la Primera Iberdrola de España con 42 puntos, mientras que el Barcelona domina la liga femenina española con 87.

Gaitán ha vivido una temporada accidentada en el fútbol español por cuenta de lesiones que le han impedido alcanzar la regularidad que busca para destacar.

La más importante de ellas la sufrió en noviembre anterior en el partido de la jornada ocho de la Liga Iberdrola, ante el Espanyol: se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

“Es una noticia dura de afrontar, que me tendrá fuera de las canchas, donde me gusta estar, por mucho tiempo (…). Puede ser tomado como algo negativo o positivo. Yo tomé la segunda opción, porque conozco el proceso, sé cuáles son los tiempos de recuperación y sé lo que es normal y lo que no”, le expresó la bogotana de 29 años al diario El País, después de ser dada de baja por su lesión, que tuvo un antecedente en 2017.

No obstante su salida de las canchas, la bogotana junto a su compatriota Leicy Santos fue incluida en el “Dream Team” que confeccionó la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol para destacar los talentos femeninos del balompié.

En dicha plantilla, ambas jugadores fueron acompañadas por Christiane Endler (Chile); Erika (Brasil), Rafaelle (Brasil), Carla Guerrero (Chile); Formiga (Brasil), Debinha (Brasil); Ludmila (Brasil), Denya Castellanos (Venezuela) y la leyenda Marta (Brasil), lo que significó en su momento un logro para el fútbol femenino de Colombia.

De otra parte Gaitán, quien se desempeña como capitana de la Selección Colombia Femenina, es líder fuera de la cancha por sus posiciones contra el manejo que la Dimayor le ha dado a la liga femenina del fútbol colombiano.

El pasado febrero, la jugadora dio un paso adelante para criticar la corta duración del torneo en Twitter:

“Es muy difícil que en un mes y medio las jugadoras alcancen su máximo nivel de rendimiento. Es muy difícil que en un mes y medio se logre atraer al máximo de espectadores. Es muy difícil que los patrocinadores se sumen con un producto que solo dura mes y medio. Es muy difícil que así se pueda desarrollar una Liga Profesional. Se necesita un compromiso real por parte de todos los protagonistas para el desarrollo del fútbol femenino y para brindarles las garantías necesarias a las jugadoras“, escribió Gaitán, cuyas palabras provocaron respaldo de sus compañeras y de periodistas deportivos.

Programada para iniciar el 18 de julio, la liga femenina durará hasta la primera semana de septiembre, pese al rechazo de un amplio sector deportivo que considera que la Dimayor no está escuchando a las jugadoras.

Seguir leyendo: