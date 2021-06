Estas son las 8 zonas más inseguras de Bogotá

Aumenta la inseguridad en Bogotá, Colombia. Foto: referencia de Colprensa.

Tras más de un año de pandemia, la crisis económica derivada de esta ha desatado varias problemáticas, entre ellas la inseguridad, la cual, según lo informado por el director del programa ‘Bogotá cómo vamos’, Felipe Bogotá, la percepción de esta se encuentra concentrada en tres localidad de la ciudad: Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Según lo revelado por esta iniciativa, que analiza los cambios y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, la mayoría de los capitalinos se sienten inseguros en la ciudad debido a los altos índices de asaltos, hurtos y otros delitos. De acuerdo con el estudio, la situación es tan crítica que, por localidades, la percepción de seguridad no supera el 15%.

Entre las zonas con mayor percepción de inseguridad se encuentran: la Avenida 1 de Mayo con carrera 10 - la Carrera 10 entre calles 6 y 26 - la calle 3 con carrera 30 - la Avenida 6 con carrera 27 - El puente de la Avenida 68 con calle 72 - la zona de la Avenida Caracas con calle 13 - la Zona céntrica de Fontibón y la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, entre otras.

“El 77 % de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura y el 68 % de ellos en los barrios. En el momento de analizar esto se evidencia que los hombres se sienten más inseguros y prevalece esta percepción en los niveles socioeconómicos bajos especialmente en las localidades ubicadas en el sur de la ciudad. En las localidades donde más aumentaron los hurtos es en Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal”, afirmó Felipe Bogotá.

De acuerdo con ciudadanos que fueron consultados por RCN Radio, le contaron a esta emisora que “siempre que veo un motociclista que viene con un pato que le llaman y siento que me van robar, no puedo llevar una maleta porque creo que me la van a quitar, la situación es difícil”, detalló el ciudadano Óscar Ramírez.

Por su parte, Juan Valencia, habitante de la localidad de Suba, indicó que “claro que me siento inseguro, uno ya no puede andar tranquilo en la calle, en un bus, en un taxi o en cualquier vehículo incluso porque uno no sabe quién le puede quitar sus cosas”.

De acuerdo con los resultados de dicha encuesta, el director del programa ‘Bogotá cómo vamos’, Felipe Bogotá, destacó que esta sensación de inseguridad está muy ligada a los niveles socioeconómicos o los sectores de la ciudad.

Según el programa, el análisis de percepción de inseguridad según los habitantes de la capital es una derivación de la mala situación económica por la pandemia, lo que fue catalogado como el detonante para que se incrementaran los índices de inseguridad.

Por ejemplo, Lorena León que es habitante de la localidad de Fontibón, le puntualizó a RCN Radio que existen algunas zonas de Bogotá más inseguras que otras.

“Hay sectores que uno se siente más tranquilo que en otros, pero no hay que bajar la guardia y la verdad yo no he tenido problemas de robo o cosas así y decir que Bogotá es horrible, pues no me parece tanto”, expresó la mujer a la emisora.





