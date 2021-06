Mario Cimarro y Lorena Meritano y la candente escena que protagonizaron en “Pasión de Gavilanes”

Lorena Meritano y Mario Cimarro. Foto: Captura de video.

Mientras se alista la segunda parte de Pasión de Gavilanes, la novela que se estrenó en el año 2003 y finalizó al siguiente continúa despertando el interés de los televidentes que siguieron la historia desde el primer momento.

Muchos recuerdan una de las escenas más sensuales de la telenovela, cuando la relación entre Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro, y Norma Eliozondo, llevada a la vida por Danna García, estaba a punto de consumarse.

Cuando preparaban el matrimonio después de superar los obstáculos familiares que habían impedido el desarrollo de su relación, una de las villanas más odiadas de la telenovela, Dínora Rosales, interpretada por Lorena Meritano, frustró el aclamado matrimonio.

Rosales, en la primera parte de Pasión de Gavilanes, secuestró a Juan Reyes como último recurso para ganarse su cariño e impedir la relación con Eliozondo. Mientras lo tenía encerrado en un establo, amarrado de brazos y sin camiseta, intentó obligarlo a tener relaciones.

En uno de los momentos de la escena, la mujer se acerca a besar el cuello de Juan Reyes y en ese momento él le escupe la boca y le dice “mátame de una vez”, rechazando sus pretensiones. Rosales se va hacia atrás y se limpia la boca.

En una reciente transmisión en vivo en la red social Instagram, Meritano se refirió a esa escena y despertó la polémica. “Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”, señaló.

Pues Mario Cimarro, aunque tardó en responder a las declaraciones de Meritano, decidió aclarar su versión, aunque sin entrar en conflicto con lo dicho por su compañera de set a quien mantiene en una gran estima.

“Esto lo voy a decir no con el ánimo de contradecir ni crear nada desfavorable en contra de mi adorada y querida compañera Lorena Meritano”, afirmó y agregó: “Tengo entendido por lo que ustedes me han escrito que ella dijo que yo en una escena improvisé cuando estaba amarrado y para darle veracidad a lo que estábamos haciendo la escupí y bueno yo jamás he escupido a nadie y si no muéstrenme dónde está”.

Para Cimarro, lo que sucedió con su actuación, según lo recreó para sus seguidores en Instagram, es que él fingió un escupitajo y por la cercanía con Meritano, ella sintió que la hubiera escupido, pero realmente sobre su rostro solo cayó el viento del fingido escupitajo.

Cimarro compartió su video con un mensaje de elogio al personaje que interpretó a inicios de los 2000 para Telemundo y del cual está en negociaciones para darle vida nuevamente. Aunque habría tenido asperezas con la productora, su mensaje parece más cercano a aceptar la participación en los nuevos capítulos.

“Un personaje tan completo como Juan Reyes tiene mucho que contar, es un personaje que como Gavilán mayor echó a volar y no ha parado, país por el que pase, cielo que sus alas toquen y cobijen a los suyos, tanto a ustedes como a mi nos encantó , nos ha enamorado de una forma fulminante, como los buenos amores y no queremos dejar pasar la oportunidad de sacarle el jugo, a su vida, vivencias, anhelos frustraciones, sacarle el jugo a Juan Reyes tanto a ustedes como a mi, es algo que queremos y anhelamos. Entretenimiento sano y del bueno”, dijo Cimarro.

“Cada día está más cerca de que Juan Reyes, ese personaje que tanto queremos, despliegue sus alas y vuele otra vez en la temporada dos”, dijo Reyes, para disipar las dudas de su participación en el programa.

Señaló que su madre tiene Alzheimer y aunque es doloroso y se queda prácticamente paralizada, el apoyo familiar permitirá que él pueda desarrollar su trabajo en la secuela de la recordada novela. Envió un mensaje de apoyo a las personas que viven la misma situación pero deseó que ninguno de sus seguidores tenga que pasar por esa enfermedad.

