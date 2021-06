Así serán este martes los homenajes a Junior Jein, artista asesinado en Cali

Junior Jein

El músico y activista social Junior Jein se convirtió en una nueva víctima de la violencia en Colombia. Su voz se apagó luego del atentado del que fue víctima, al inicio de esta semana, cuando dos hombres armados le dispararon. Jein fue auxiliado inmediatamente, sin embargo, al llegar al hospital no había señal de vida en su cuerpo. A tan solo días de su muerte, artistas, deportistas, y demás personalidades del país despiden a Junior, un artista que se convirtió, para sus conocidos, en un símbolo de lucha y de representación de aquellos que han sido marginados y olvidados a lo largo de la historia del país. Con homenajes y mensajes en redes sociales, los ciudadanos despiden a Harold Angulo Vencé, nombre de pila de Junior Jein.

En la tarde del pasado lunes festivo, a tan solo horas de que se conociera la noticia, en Buenaventura, de donde era originario el músico, se realizó una multitudinaria caravana en su honor mientras que, al paralelo, la Dirección Técnica de Cultura de la Alcaldía Distrital coordinaba los actos fúnebres que se llevarán a cabo hoy, martes 15 de junio. De acuerdo con lo que informó El País, en la mañana de hoy, desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la alcaldía de Cali acompañó el traslado del féretro del artista, hacia Buenaventura.

Alcaldía de Cali

En el lugar hicieron presencia los familiares de Junior, parte del gabinete del gobierno local, y una agrupación musical que cantó en homenaje a Junior. Lo que informó ese medio de comunicación, es que para esta mañana se espera una eucaristía dirigida por Monseñor Rubén Darío Jaramillo, en el Coliseo Roberto Lozano Batalla.

”Honraremos su memoria y vida artística. Nos acompañarán artistas y músicos de nuestra ciudad y la región para destacar su legado musical y el ejemplo a seguir que dejó en la población juvenil”, dijo el alcalde Víctor Vidal.

El embajador británico, Colin Martin-Raynolds, lamentó la muerte del artista colombiano

Hacia la 12:00 del mediodía, el cuerpo del artista llegará a Cali, lugar en el que se le rendirá un homenaje ciudadano en la Plaza de Toros o Arena Cañaveralejo. Hasta las 3:00 p.m del miércoles 15 de junio, el cuerpo de Junior, hora a la que será conducido al Cementerio Metropolitano del Sur, donde se llevarán a cabo sus exequias.

De acuerdo con lo que explicó el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, desde ‘la institucionalidad’ se acompañarán las manifestaciones artísticas y lo homenajes que se hagan para el músico. Desde las 4:00 de la tarde, se espera un conglomerado de actividades para despedir a Junior.

La Administración Distrital acompañará los homenajes que desde hoy se le rendirán a la memoria de Junior Jein 🕊.



📍Lugar: Arena Plaza

⏰Hora: Después de las 4:00p.m.@CaliCultura @Rmayorga pic.twitter.com/KUR3DFJXxP — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) June 14, 2021

”El ejercicio de homenaje a Junior Jein no consiste en otra cosa que ser Junior Jein. Junior Jein fue bondad, fue generosidad, fue siempre dar esa mano amiga, la mejor de las conductas, siempre dar esperanza. Quien no pueda replicar esta conducta, no honra a Junior Jein. Así que todos aquellos que lo aman, lo único que les piden la familia y amigos es que seamos Junior Jein de hoy en adelante”, manifestó el abogado Ray Charrupi, vocero de la familia del cantante, en testimonios recopilados por El País.

Chocquibtown despide a su colega Junior Jein

Los mensajes dirigidos a la trágica muerte del cantante y activista social han provenido de muchas partes. En Bogotá, por ejemplo, en su honor, en el puente de la Resistencia de Usme se emitió la película ‘Somos Calentura’, largometraje cuya banda sonora tiene composiciones musicales de Junior.

Jorge Navas, director de la cinta, compartió una galería de fotografías y escribió en sus redes sociales, “Maldita cultura de muerte que no descansa y asesina a los jóvenes y a los artistas de Colombia. ¿Hasta donde llega tu sed? ¿Cuánto más nos vas a quitar? ¿Cómo te sacamos de nuestras entrañas? Junior Jein, otro líder comunitario en las estadísticas el silencio, otro punto de referencia para los artistas del Pacífico destrozado por el monstruo de dientes de plomo”.

Además de las sentidas palabras que le dedicaron sus colegas de Chocquibtown, en sus redes sociales, y de la dedicatoria de Navas, personalidades como el músico Willy García y la periodista Mábel Lara también enviaron algunas palabras de fortaleza a la familia y amigos del Junior.

“Me siento muy triste. Mi paisano, mi amigo de tantos años, ‘el Cabaio’, Junior Jein. Nos lo arrebataron y no puedo creerlo aún. Señor dale fortaleza a sus familiares y amigos. Hasta siempre amigo y hermano del alma Descansa En Paz ‘Señor Del Pacífico”, escribió García.

Mábel Lara se refiere al asesinato de Junior Jein

El actor Jacques Toukhmanian, por su parte, escribió “a todos debería dolernos la muerte de Junior Jein. A todos debería importarnos. Qué pérdida tan insoportable. Qué sociedad tan enferma que somos. Ojalá sanemos algún día y dejemos de contar tantos muertos y tristezas”.

Adriana Lucía, por su parte, recordó, en uno de sus tuits, apartados de temas de Junior. Entre sus canciones el originario de Buenaventura cantaba, “Nada, la vida de los negros no importa nada Lo primero que dicen es: “andaban en cosas raras” Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando Somos víctimas del sistema y el abandono del estado Pero el pueblo no se rinde carajo”.

“En este país el avance del año no se cuenta en días, se cuenta en asesinatos”, escribió el cantante colombiano, Santiago Cruz. “La violencia no puede ser el camino para nuestro país. Desbloquear el diálogo, eso es urgente y vital para empezar a cambiar nuestra realidad. Un mensaje de solidaridad para la familia y amigos de Junior Jein”, escribió María José Pizarro.

Ernest Noorman, embajador de Países Bajos, condenó el asesinaro de Junior Jein





