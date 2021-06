Alcalde de Malambo, Atlántico denuncia que lo amenazaron con “zamparle dos tiros”

Alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalvo. Foto: Twitter @rumeniggemonsal

Otro capítulo se suma a la controversia generada por Rumenigge Monsalve, alcalde de Malambo, Atlántico; esta vez, denunció amenazas de muerte en su contra que vendrían, presuntamente, del senador del Partido Conservador, Laureano Acuña.

La situación se generó luego de que el pasado 10 de mayo, la Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal confirmó que, mediante acto administrativo, se aceptó la renuncia de Eimy Camargo Molina, quien se desempeñaba como la gerente de la E.S.E. Hospital de Malambo. La noticia ha generado polémica por las acciones y declaraciones que Camargo quien, ante su salida del cargo, aseguró que sufrió de acoso laboral, dentro de su gestión, por parte del alcalde Monsalve.

En los chats, que fueron conocidos por la emisora BluRadio, se leen conversaciones del congresista antes mencionado donde amenaza con “zamparle dos tiros” al mandatario municipal si no da solución a la controversia del hospital.

Esta es la conversación:

Alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalvo. Foto: Exclusivo BluRadio

Tras los intimidantes chats, el alcalde malambero le pidió al Gobierno nacional protección para él y su familia: “Esta conversación nos tiene preocupado a mí y a mi familia, queremos pedirles al Gobierno nacional y a los entes de control que, por favor, nos den las garantías suficientes ante esta situación que estamos viviendo”, expresó Monsalve, según recogió la cadena radial citada.

Además, el burgomaestre exhortó a las autoridades competentes para que investiguen las polémicas declaraciones y propendan por su bienestar.

Qué dijo el congresista conservador

Tras las acusaciones, el congresista Acuña publicó un comunicado de prensa en su cuenta de Twitter donde desmintió ser el autor de dichas conminaciones, dijo que “totalmente falso” y dijo que esa imagen ha sido difundida para desprestigiarlo. “Lo que allí se expresa dista completamente de lo que hace parte de mi sentir y la forma de expresarme”, expresó.

Además, aseguró que su función parlamentaria no es para amenazar a nadie, sino que, por el contrario, buscar soluciones a este tipo de situaciones.

“La misión emprendida de mi parte nunca se ha tratado en generar este tipo de comentarios, acciones y mediaciones, por el contrario, creo que quienes estén involucrados deberán buscar la forma sana, sensata y madura de solucionar las diferencias y no llegar a afectar la atención hospitalaria de la población malambera”, aseveró.

De igual manera, dijo que, al igual que el alcalde de Malambo, él dará aviso a las autoridades para “esclarecer desde dónde surgió esa información”.

Twitter Laureano Acuña

Sobre la polémica generada, la gerente que renunció, aseguró: “El día que el alcalde Monsalve me posesionó como gerente, me hizo firmar una carta de renuncia. Esto con el argumento de que no me entregaban el nombramiento si no firmaba el documento. Bajo esta presión y creyendo en su palabra, de que esto solo hacía parte de un protocolo, accedí. Hoy me llevo la sorpresa de que llega a mi oficina un acto administrativo, con la aceptación de una renuncia que en ningún momento he interpuesto”, explicó Camargo, en una denuncia pública hecha en la Emisora del Atlántico.

Camargo Molina fue notificada, el pasado miércoles 9 de junio, por parte de la Administración Municipal, de la aceptación de renuncia a su cargo como gerente de esta entidad. Según ella, la noticia la tomó por sorpresa, aclaró que ella no tomó la decisión de renunciar de manera libre y espontánea. Además de la novedad de su salida del cargo, Camargo aseguró que le llegaron hostigamientos a su celular, “en medio de esta turbulenta situación, en horas de la tarde del miércoles volvieron a llegar mensajes intimidantes a su celular, en los cuales amenazan sobre terminar con su vida o la de alguno de sus familiares”.

SEGUIR LEYENDO: