Director del EF Education elogió a ‘Rigo’: “Es el mejor Urán que he visto en meses”

El antioqueño logró quedarse con el segundo puesto del Tour de Suiza y solo fue superado por Richard Carapaz. Foto: EF Education

Rigoberto Urán puede decir que su rendimiento en la Vuelta a Suiza fue mejor del esperado, pues no competía profesionalmente hace varios meses y aun así se quedó con una victoria de etapa y un segundo lugar en la clasificación general. Por este motivo los elogios no tardaron en llegar y el primero en hacerlo fue su director deportivo, el ex ciclista Juan Manuel Garate, quien quedó gratamente sorprendido con la actuación del colombiano.

“Rigo empezó la temporada tarde, así que llegó al Tour de Suiza muy fresco y en muy buena forma. Ya vimos en la partida de la carrera que Rigo estaba en plena forma, aunque eso aún no se había reflejado en el resultado”, dijo inicialmente para los medios oficiales del equipo EF Education-NIPPO.

Después de que la carrera fuera cancelada el año pasado debido a la pandemia de COVID-19, la carrera volvió a su lugar habitual en el calendario ciclista y prometió ser la primera carrera de puesta a punto para el inminente Tour de Francia nuevamente.

Y es que Rigoberto culminó la contrarreloj de apertura en la posición 41º con una diferencia de 46 segundos respecto al ganador de la etapa Stefan Küng. La jornada estuvo marcada por la lluvia y el colombiano no pudo adaptarse de la mejor manera.

En los días que siguieron, la buena forma del colombiano iba apareciendo y poco a poco empezó a subir lugares en la clasificación. En la etapa de montaña cruzó la meta en quinto lugar y con eso también terminó quinto en la clasificación general. Ante esto Garate dijo: “En el primer final cuesta arriba, demostró lo buenas que eran sus piernas. La frescura y las rápidas reacciones a todos los ataques estaban ahí. Como sabíamos que estaba en buena forma, realmente nos centramos en la contrarreloj en la séptima etapa”.

En la contrarreloj, los ciclistas subieron por el paso de Oberalp y después descendieron a Andermatt. En esa jornada, por el contrario, Urán arrasó con sus rivales y se quedó con la etapa. Eso le permitió subir al segundo puesto en la batalla por la camiseta amarilla. Tenía que descontarle 17 segundos a Richard Carapaz en la etapa final si aún quería llevarse el título.

La carrera dejó las mayores subidas para la etapa final, llevando a los corredores a través de 3.560 metros verticales. Fue todo o nada en la subida final por el paso de San Gotardo. Si bien Rigo lanzó varios ataques cerca de la cima de la escalada, nadie pudo hacer nada para sacudir al líder de la carrera, Richard Carapaz (IGD).

El antioqueño logró quedarse con el segundo puesto del Tour de Suiza y solo fue superado por Richard Carapaz. Foto: EF Education

Garate, sin embargo, quedó impresionado con el nivel del nacido en Urrao, quien disputará su octavo Tour de Francia a finales de este mes. “Esto es probablemente lo mejor que he visto de él en meses, y puedo decir que han pasado años desde que lo vi correr así”, añadió.

Este segundo puesto para Rigo muestra que el escarabajo colombiano está en buena forma antes de su octavo Tour de Francia y la vigésima gran vuelta de su carrera.

“Estaba súper feliz de ganar esa séptima etapa de esa manera, con una brecha tan grande con sus rivales. Creo que esta victoria le da mucha confianza de cara al Tour de Francia”, concluyó.

Esta será una de las últimas competencias del experimentado corredor antes de la “Grand Boucle”, pero por ahora, continuará su preparación en territorio suizo del lado de su equipo.

Seguir leyendo: