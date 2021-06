“Usted era el ministro de Defensa y asesinaron a mi hijo”: el día que ‘Don Raúl’ también se enfrentó a Santos

Este sábado falleció Raúl Antonio Carvajal, más conocido como ‘Don Raúl’, un adulto mayor que recorrió a Colombia desde hace más de diez años en busca de justicia para su hijo, un cabo del Ejército, que fue asesinado según denunció todo este tiempo por no cometer asesinatos que le ordenaban y que después se conocieron como los ‘falsos positivos’.

Carvajal se sustentaba en una llamada que tuvo con su hijo días antes de su muerte en la que este le contó que se iba a retirar del Ejército porque lo estaban obligando a asesinar campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. “Las cosas se están poniendo feas”, le dijo en su momento el cabo, relató varias veces ‘Don Raúl’.

Un video que recorre desde hace muchos años las redes sociales precisamente es el de este hombre que en febrero de 2011 cuando Álvaro Uribe ya era expresidente, lo enfrentó pidiendo la verdad sobre el asesinato de su hijo, ya que el Ejército le informó que el cabo primero fue dado de baja en un aparente combate con la guerrilla el 8 de octubre de 2006.

Pero así como enfrentó a Uribe en ese reconocido video, lo mismo hizo con Juan Manuel Santos cuando este apenas llevaba un año y unos meses como presidente de Colombia. El encuentro sucedió en enero del 2012 en Montería. Allí, ‘Don Raúl’ le reclamó a Santos por no adelantar investigaciones que dieran claridad al caso de su hijo.

“Cuando usted era ministro de Defensa y Álvaro Uribe presidente, me asesinaron a mi hijo en Norte de Santander por orden de ustedes. Quiero que me diga una cosa: ¿por qué usted no ha dejado que se investigue el asesinato de mi hijo que era cabo primero del Ejército?”, le cuestionó el hombre al entonces mandatario que no respondió.

En ese momento los hombres de seguridad de Santos apartaron a ‘Don Raúl’ y este continuó en su reclamo: “Usted no es ningún presidente, usted es un asesino de los colombianos”.

Noticias Uno fue quien registró el momento:

Precisamente este viernes 11 de junio el expresidente Juan Manuel Santos reconoció que los falsos positivos fue un práctica sistemática del Ejército que cobró la vida de cientos de jóvenes y pidió perdón porque esa práctica ocurrió cuando él era ministro de Defensa.

Casi al concluir su discurso ante la Comisión de la Verdad, el exmandatario pidió perdón a las víctimas de estos hechos y dijo sentir remordimiento. “Por mi parte, tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era fácil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier institución toma tiempo, es difícil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas”, dijo.

Y agregó: “Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró. Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las Farc, una guerra que por fortuna terminó. Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos”.

“Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, reconoció Santos.

SEGUIR LEYENDO: