Audio: “Son una fuerza terrorista”, la polémica frase de un juez de Bucaramanga sobre la Policía

La controversia se desató tras la publicación en redes sociales de un audio, en el cual se escucha al juez tercero penal con función de garantías en Bucaramanga, Ramiro Andrés Rivero Álvarez, en medio de una audiencia señalar que tras las últimas actuaciones por parte de la Policía, en los enfrentamiento con manifestantes, estos se han convertido en una fuerza terrorista.

““Nosotros sabemos en estos informes que siempre la persona que capturan se pone nerviosa cuando ve a los agentes, pero es bastante claro, en los últimos meses hemos estado viendo cómo la Policía se ha convertido en una fuerza terrorista”, se le escucha expresar al juez en medio de dicha audiencia.

Dicha audiencia no solo causó polémica ante lo expresado por el juez, sino que además se conoció que se trataba del caso de judicialización de un hombre que llevaba con él un paquete de marihuana, el cual, según el encargado de impartir justicia, no estaba cometiendo algún delito, pues señala que en ningún momento y ningún testigo vio si el hombre estaba vendiendo dicha sustancia. Además, argumentó que el hombre no intentó esconder dicho paquete al ser abordado por las autoridades.

“Lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía se asuste, luego no es una situación irregular, además de eso lo abordan y el ciudadano no intenta esconder de ninguna forma el paquete por el contrario lo lleva en su mano y se los entrega a los agentes” indicó Rivero.

Asimismo, indicó que de acuerdo al Código de Policía, los uniformados no tienen la competencia de incautar la marihuana ni capturar a esta persona puesto que no hay evidencia de que estuviera cometiendo algún delito.

“En ese punto los agentes no tenían ni competencia, ni para incautar, porque las reglas del Código de Policía que permitían esa incautación fueron declaradas inaccesible, y mucho menos para capturar a esta persona porque no estaba cometiendo ningún tipo de conducta, nadie lo vio vendiendo u ofreciendo el elemento”, explicó el juez de la capital santandereana.

Por su parte, ante las declaraciones del juez, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra catalogó como un irrespeto lo dicho por el encargado de la rama judicial, por lo que hizo un llamado al respeto por la Policía, pues afirmó que era indignante para la institución.

Del otro lado, algunos usuarios en redes sociales respaldaron las declaraciones del juez y manifestaron que él actuó dentro del marco de la Constitución y de la Ley.

“Este juez tiene razón en ponerse nervioso al ver un policía, es evidente que conforma el equipo del crimen, enemigo natural de la policía”, “esto es el colmo, hasta cuándo este tipo de jueces van a favorecer a los vándalos y perjudicar a los civiles de bien y su fuerza pública” y “pues con lo que hemos visto... Es importante que al menos funcionarios de la Rama Judicial lo reconozcan,” han sido algunos de los mensajes en redes sociales que acompañan la publicación del audio de dicha audiencia.





