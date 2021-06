Video | Marcela Reyes confirmó que puso punto final a su relación con B King

Marcela Reyes. Foto: Instagram @marcelareyes

La pregunta se había vuelto recurrente, cuando en redes sociales se conoció que la empresaria y modelo había dejado de seguir a su pareja en Instagram. Reyes fue la invitada a la ‘putifiesta’ que realizó este jueves la productora de fajas Yina Calderón y durante la transmisión en vivo, la noticia fue confirmada.

Hasta el pasado 8 de junio –según la cuenta ‘Rechismes’, encargada de replicar historias, videos y publicaciones de los famosos– el cantante seguía todavía a su expareja, pero fue hasta ayer, 9 de junio, que verificando las redes sociales de ambos, se comprobó que no se siguen

En el live junto a Yina Calderón, en la controversial ‘putifiesta’, la generadora de contenido le preguntó a Reyes si había terminado con B King y la respuesta dejó sorprendidos, tanto a la organizadora del evento como a los seguidores que estaban pendientes de la transmisión.

“Lo que se ve no se pregunta. Si, terminé con él, pero quiero aclarar algo, la primera vez que terminamos fue muy difícil porque yo estaba muy golpeada de algo y era muy difícil para mí, no terminó mi relación por el en vivo que hice con Jorge Villaveces y Beta”, mencionó la modelo en un primer momento.

Durante los últimos meses la pareja se veía muy feliz compartiendo en sus redes sociales diferentes aspectos de su relación e incluso, Marcela mencionaba lo satisfecha que se encontraba y hasta llegó a resaltar las cualidades que tenía su expareja, quien le ayudaba a cuidar a su hijo, estaba al pendiente de su familia y la apoyaba constantemente en su trabajo para que todo funcionara bien.

Por ejemplo, en sus historias de Instagram, Reyes contestó a varias dudas que sus seguidores tenían sobre su persona y algunas preguntas estaban relacionadas con su relación sentimental, por lo que la DJ aprovechó la ocasión para revelar todo lo que le gustaba de B King, resaltando que se sentía muy feliz.

“Yo hice un en vivo donde estaba con dos papasitos, yo estaba generando (produciendo), yo estaba haciendo un show, detrás de mí estaban mi manager, mi equipo de trabajo en mi apartamento. Si ustedes quieren saber el motivo del fin de mi relación, pregúntenle a él, a ver si se atreve a contarles”, finalizó la productora musical.

Primera ruptura

Fue en 2019 cuando comenzaron los rumores de que Marcela Reyes estaba saliendo con B King. En ese momento en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo,’ ella solo comentó que estaban trabajando en un nuevo proyecto musical.

“Lo admiro demasiado, fue mi novio hace años atrás y terminamos en muy buenas condiciones, por nuestros trabajos la relación no pudo ser muy firme. Ahora nos reencontramos, siempre ha sido muy atento, muy caballeroso”.

Segunda ruptura

Ocurrió a mediados de 2020, en plena cuarentena obligatoria que atravesaba el país por cuenta de la pandemia, cuando, en un live con el reguetonero puertorriqueño Justin Quiles, la DJ dijo: “Voy a terminar casada con un boricua. Esa voz de los boricuas a mí me encanta”, posteriormente el reguetonero le respondió: “Te van a pegar, cuidado” a lo que ella concluye: “No, no, no. Estoy soltera, ¿cómo así?”.

Tiempo después, ese mismo año, en octubre captaron a la DJ nuevamente en amores con B King hasta este momento.

