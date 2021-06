“Asesino” le dicen a Uribe durante un conversatorio sobre seguridad democrática en España

Ni las conferencias virtuales se salvan de la protesta cuando el invitado es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Así quedó demostrado este viernes durante el seminario ‘Historia contemporánea de Colombia: una revisión a la política de Seguridad Democrática’, al que fue invitado en calidad de conferencista. Después de todo, se trata de una política implementada durante su mandato en el país.

La idea del evento organizado por la Universidad Rey Juan Carlos era que el también exsenador del Centro Democrático se sentara a hablar con los estudiantes sobre el impacto que la misma tuvo en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Un tema de por sí escamoso si se tienen en cuenta los serios cuestionamientos que se le han hecho a Uribe a causa de las ejecuciones extrajudiciales, o ‘falsos positivos’, que se presentaron en ese mismo periodo.

El seminario no estuvo exento de polémica desde el inicio, con varios estudiantes criticando la presencia de Uribe por medio de redes sociales. No obstante, la propia universidad se pronunció al respecto señalando que, “En este repaso a los gobiernos de Uribe en lo referente a políticas de seguridad, se abordará el tema de los falsos positivos: víctimas civiles presentadas como guerrilleros asesinados por efectivos de las fuerzas armadas colombianas, por los que recibieron incentivos económicos (…) también preguntarán al exmandatario colombiano si su gestión fue ética o no lo fue”.

De igual forma habló el organizador del encuentro, Julio Guinea Bonillo, quien además es profesor de Relaciones Internacionales, señalando que “la universidad es un espacio de la palabra y abordaremos todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Va a ser un seminario, no un mitin político de nadie, y preguntaremos a Álvaro Uribe por su gestión y los claroscuros de esta, en cuanto al respeto a los DD. HH. en Colombia”.

A final de cuentas, el evento terminó realizándose, no sin controversia, según reportó Noticias Caracol: por lo menos dos estudiantes que se manifestaron por medio de carteles que presentaron en cámara durante la intervención del exsenador, tildándole de asesino. Uno, incluso, le recordó la cifra de 6.402 muertos que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sería el número real de víctimas en el caso de los ‘falsos positivos’ y que ha sido rechazado por el exmandatario en numerosas ocasiones.

El episodio recuerda al que se presentó a inicios de mayo pasado, cuando se levantaron fuertes cuestionamientos por la participación de Uribe en un conversatorio sobre sostenibilidad ambiental en la Universidad de Nueva York.

“Nosotros como estudiantes, profesores, investigadores, activistas de derechos humanos, egresadas/os y ciudadanas/os colombianas/os y extranjeros expresamos a través de esta carta, nuestro inconformismo y rechazo a dicho evento. Para nosotros la participación del expresidente en un encuentro sobre sostenibilidad ambiental es una incongruencia, ya que no tiene en cuenta las consecuencias reales de las políticas implementadas durante su administración y las del actual presidente Duque, quien hace parte del Centro Democrático”, señaló en ese momento una carta que buscó exponer el descontento con la intervención del exsenador.

“Consideramos que el expresidente cuenta con múltiples canales de participación para contar su mensaje y el foro universitario no debería ser un espacio que continúe privilegiando y haciendo eco a sus políticas depredadoras del medio ambiente y la paz en Colombia, dando además cabida a diálogos con un único punto de vista. Creemos que para que haya un diálogo respetuoso desde la academia, es necesario preservar el balance en la selección de los invitados a un panel”, agregaron los académicos.

Hasta el momento, Uribe no se ha pronunciado sobre lo sucedido en España. Durante el evento también hablaron Lorent Saleh, premio Sajárov 2017, y el eurodiputado de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá.

