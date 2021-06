Video | Denuncian caso de xenofobia contra venezolanos en un supermercado de Bogotá

En la noche del sábado 5 de junio en el Carulla de la calle 140 al norte de Bogotá, una vigilante del local comercial increpó a unos ciudadanos venezolanos que salían de realizar una compra. Uno de los extranjeros sacó su celular al ver que la mujer sacó de las bolsas todos los productos que ellos habían comprado con anterioridad.

“Esta es la señorita del Carulla de la 140 revisándonos porque se molesta porque le digo que por qué a los demás clientes no los revisa, solamente a los dos”, sostuvo el hombre. Su acompañante, también venezolano, le respondió a la vigilante que bastante alterada señala que ellos “tienen su historia”, y le dijo que los colombianos también tenían una historia y es relaciona a la droga.

“Bueno y si somos drogadictos qué haces aquí, por qué no te devuelves”, dijo la vigilante. El extranjero que ya se molesta por esa respuesta, le recuerda a la mujer que los colombianos también migraron hacia el país vecino años atrás a lo que la mujer responde: “Gracias a Dios no he salido del país, a ir a comer mierd* en otra parte prefiero comerla aquí”, sostuvo.

Luego de revisar y percatarse que los clientes habían pagado todo, dejó todos los productos regados en el carro de mercado y no quiso devolverlos a la bolsa.

Este es el video:

Twitter

Desde el Grupo Éxito enviaron a este medio la siguiente respuesta sobre el caso:

“El incidente sucedió el sábado 5 de junio; a las siguientes horas nos comunicamos con la persona, le pedimos excusas, le aclaramos lo sucedido y le explicamos que se trataba de un error de una de las vigilantes contratada por medio de un servicio tercerizado, y por supuesto no de una política de la marca. Hemos iniciado un refuerzo de nuestro programa de seguridad con amabilidad para evitar que hechos como estos se vuelvan a presentar”.

En redes sociales el video se viralizó hasta este miércoles y Carulla es tendencia en Twitter. “Supermercados Carulla una de sus empleadas de vigilancia en la sucursal de la 140 en Bogotá discriminó y trato de forma despectiva y xenófoba a migrantes venezolanos. Inaceptable! Todos los clientes merecen RESPETO”; “Que feo esa manera de revisar. Cualquiera entiende que la señora hace su trabajo, pero hay que hacerlo con amabilidad. Trató al comprador como ladrón y maltrató lo que acaba de pagar por no hablar de la obvia discriminación. Y no es la primera vez con Carulla-Éxito”; son algunos de los comentarios.

En marzo de este año la fundación colombiana ‘Juntos Se Puede’ presentó un estudio denominado ‘Análisis de vulnerabilidad y brechas de integración de población migrante en Colombia’, con el cual dio a conocer los procesos de integración de la población venezolana migrante y refugiada. Entre los resultados del análisis se reveló que el 53 % de los venezolanos que viven en Bogotá se han sentido rechazados por su nacionalidad.

“El 51 % de los encuestados ha presenciado hechos de xenofobia, como espectador o víctima, el 53 % se ha sentido rechazado por ser venezolano, el 43 % ha sido explotado laboralmente y el 24 % ha sido víctima de violencia física o psicológica”, informó el estudio realizado por la fundación ‘Juntos Se Puede’.

La encuesta, así mismo reveló que el 46 % de los venezolanos que residen en la capital del país aseguran que han sentido vulnerados sus derechos frente al acceso al empleo, mientras que un 32 % afirma que su derecho a la salud ha sido vulnerado.

Por otro lado, el documento indicó que un 11 % de esa población tiene dudas sobre si sus derechos humanos han sido vulnerados, mientras que un 59 % señaló que no se ha sentido vulnerado.

